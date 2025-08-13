FEB: aceptó el aumento de la Provincia de 5% en dos tramos

- Advertisement -

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó la oferta salarial presentada por Provincia que incluye un aumento del 5% en dos tramos: el primero en agosto y el segundo en octubre.

Así lo decidió uno de los gremios mayoritarios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, mientras que se espera que Suteba haga lo mismo en las próximas horas. Además, la oferta del 5% que ya habían aceptado los estatales, contempla una cláusula de monitoreo en septiembre y la reapertura de las negociaciones en la segunda quincena de octubre.

La propuesta del Ejecutivo consiste en un incremento trimestral de 5 puntos: 2,5% para agosto (a cobrar en septiembre) y 2,5% para octubre (se percibe en noviembre), calculado sobre la base del sueldo de julio de este año. El incremento acumulado del año es del 25,9%.

De esta manera, el sueldo inicial de un maestro de jornada simple quedaría en unos $700.000; los que suman la quinta hora en $882.991 y el de jornada completa en $1.400.000. Mientras que un profesor inicial con 20 módulos en agosto recibirá un salario de $905.433.

Asimismo, se acordó realizar una reunión de la Comisión Técnica de Condiciones Laborales el con el objetivo de evaluar la implementación del nuevo Régimen Académico de Secundaria y las condiciones de trabajo en ese ámbito.

Ayer, tras la reunión virtual, los estatales nucleados en la Ley 10.430 habían aceptado la oferta. Tanto ATE como UPCN, las dos organizaciones principales, dieron el visto bueno al ajuste del 5%. Con este incremento, en noviembre el salario básico sin descuentos de un estatal categoría 5 -la más baja del escalafón- quedaría en 199.,994,54 y el de bolsillo en 982.159,25.