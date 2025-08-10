Tarde mágica en el Parque San Martín: familias y niños celebraron con juegos, música y alegría

- Advertisement -

Con una temperatura más primaveral que invernal, el Parque General San Martín fue el escenario elegido por el municipio de Nueve de Julio para celebrar por anticipado el Día de las Infancias. La jornada, organizada por el área de Cultura, contó con una gran concurrencia de vecinos y vecinas que se acercaron en familia para disfrutar de una tarde al aire libre, llena de actividades gratuitas.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Cultura, encabezada por María Vélez, junto a la Subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes, a cargo de Julia Cereijido. También estuvieron presentes la secretaria de Producción, Cecilia Fussari, y la intendenta municipal, María José Gentile, quien destacó la importancia de generar espacios de encuentro para las familias del distrito.

“Decidimos anticiparnos al Día de las Infancias para no superponernos con otros eventos, y por suerte el clima nos acompañó. Fue una apuesta y salió muy bien. Hay muchísima gente disfrutando en familia”, señaló la intendenta Gentile durante la recorrida por el parque.

La propuesta incluyó juegos inflables, música en vivo, puestos de arte, pintura, actividades recreativas para chicos y chicas, y una feria de emprendedores ubicada sobre avenida Mitre, donde se ofrecieron productos ideales para regalar en esta fecha especial. El parque se convirtió en una gran plaza de juegos donde las infancias fueron protagonistas.

“El parque San Martín es un espacio muy querido por todos los vecinos, y sabíamos que con una propuesta como esta la convocatoria iba a ser un éxito. Se sumaron muchas áreas y recursos, y eso hizo que la jornada sea aún más linda”, agregó María Vélez, directora de Cultura.

Desde el escenario, también se brindó información útil, como la localización de una mascota extraviada —rápidamente alojada en el puesto de control— y se coordinó el reencuentro de un niño perdido con su familia, mostrando el compromiso del equipo municipal con la seguridad y el bienestar durante el evento.

Para Julia Cereijido, este tipo de celebraciones no solo permiten el disfrute de los más pequeños, sino que fortalecen el tejido comunitario:

“El objetivo era ofrecer una tarde distinta para quienes vienen habitualmente al parque. Que encuentren juegos, actividades para pintar, para jugar. Y claro, el clima ayudó mucho también. Apostamos al domingo y salió genial”.

La jornada concluyó con alegría, juegos, música y muchas sonrisas, anticipando lo que será el festejo central del Día de las Infancias el próximo domingo. Una verdadera fiesta popular que reflejó el espíritu de Nueve de Julio: comunidad, encuentro y celebración.