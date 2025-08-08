Mariano Navone rozó la victoria, pero se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El tenista argentino Mariano Navone quedó eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras caer frente al australiano Adam Walton por 6-4, 6(3)-7(7) y 1-6, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas por el desarrollo del juego.

Nacido en la ciudad bonaerense de Nueve de Julio y formado en la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio de la mano de Guillermo Cristóbal, Navone ingresó al cuadro principal como lucky loser y estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo. Dominó durante gran parte del partido, llegó a sacar para ganar en el segundo set y tuvo varias oportunidades para cerrarlo. Sin embargo, la falta de precisión en los momentos decisivos terminó costándole caro.

El primer set mostró la mejor versión del argentino: firme desde el fondo de la cancha, sólido con su servicio y agresivo en los momentos justos. Se llevó el parcial por 6-4, en apenas 47 minutos, luego de aprovechar una de las cuatro chances de quiebre generadas, sin ceder una sola oportunidad con su saque.

En el segundo parcial, el duelo se volvió más parejo, pero Navone mantuvo el control. Con el marcador 5-3 a su favor y servicio para partido, todo parecía encaminado. No obstante, Walton logró el break en el momento justo, y aunque el argentino volvió a quebrar para sacar 6-5, otra vez falló en la definición. El australiano forzó el tiebreak y se lo llevó con contundencia por 7-3, estirando la definición al tercer set.

Ya en el último parcial, el desgaste físico y emocional pasó factura. Navone bajó considerablemente su nivel, perdió precisión y solo pudo mantener su servicio en una ocasión. Walton, más entero, aprovechó cada oportunidad y cerró el set 6-1, asegurando su pase a la segunda ronda, donde enfrentará al ruso Daniil Medvedev, uno de los principales candidatos al título.

Aunque la derrota fue dolorosa por la forma en que se dio, Navone demostró estar a la altura del circuito ATP y sigue sumando experiencia en los torneos más importantes del calendario. Con apenas 24 años, el talento surgido en Nueve de Julio continúa su evolución, con la mirada puesta en consolidarse entre los mejores del mundo.