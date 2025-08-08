viernes, agosto 8, 2025
Tenis

Mariano Navone, al cuadro principal de Cincinnati tras una jornada épica

El tenista de Nueve de Julio accedió al Masters 1000 estadounidense como afortunado perdedor - lucky loser-, luego de una victoria y una derrota para estar en la competencia

0
El tenista nuevejuliense Mariano Navone continúa escribiendo páginas destacadas en su ascendente carrera profesional. El joven deportista logró ingresar al cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati, uno de los torneos más importantes del circuito ATP, que se disputa en Estados Unidos sobre superficie rápida.

El camino no fue sencillo. En la etapa clasificatoria (qualy), Navone debió completar un partido que había sido interrumpido por lluvia el pasado martes, cuando caía ante el alemán Jan-Lennard Struff (actual 138° del ranking). El miércoles retomó el juego y, con gran determinación, logró dar vuelta el resultado con parciales de 6-2 y 6-4, asegurando un valioso triunfo.

Pero apenas una hora después, enfrentó un nuevo desafío ante el estadounidense Emilio Nava (114°), cayendo por 5-7 y 4-6. Pese a la derrota, la fortuna estuvo del lado del oriundo de Nueve de Julio: ingresó al cuadro principal como “lucky loser” (afortunado perdedor), beneficiado por la baja de otro jugador.

De esta manera, Mariano Navone disputará la primera ronda del torneo este viernes, no antes de las 17 hs., frente al australiano Adam Walton (actual 88° del ranking ATP).

Desde Cadena Nueve seguimos de cerca la participación del talentoso nuevejuliense, que continúa dejando bien en alto el nombre de nuestra ciudad en los escenarios internacionales del tenis.

