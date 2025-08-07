- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, un santo católico conocido como el patrono del trabajo, el pan y la providencia. San Cayetano nació en 1480 en Vicenza, Italia, y fue ordenado sacerdote en 1516. Fundó la Orden de Clérigos Regulares Teatinos en 1524, dedicada a la renovación espiritual del clero y la predicación.

San Cayetano fue un defensor de la reforma católica y se enfocó en la atención a los pobres y marginados. Su vida estuvo marcada por la austeridad y la dedicación a la oración y la predicación. Se le atribuyen numerosos milagros y es considerado un modelo de virtud y santidad. En Argentina, el Día de San Cayetano es especialmente significativo, ya que se le considera el patrono del trabajo y la provisión. Miles de personas se congregan en la Basílica de San Cayetano en Liniers, Buenos Aires, para rendir homenaje al santo y pedir por trabajo, pan y familia. La celebración incluye misas, procesiones y la tradicional “misa de San Cayetano”, donde se bendicen las estampitas y medallas del santo.

Los fieles suelen pedir a San Cayetano por trabajo, estabilidad económica y provisión para sus familias. También se le pide por la protección de los trabajadores y la justicia social. La devoción a San Cayetano es muy fuerte en Argentina, y su fiesta es una oportunidad para que los creyentes expresen su fe y esperanza en la providencia divina.

San Cayetano: fe, milagros y una historia que pocos conocen

Cayetano nació hace más de cinco siglos en Italia, aunque su lugar exacto de origen aún divide a los historiadores: algunos lo sitúan en Vicenza, bajo el dominio de Venecia; otros, en la ciudad de Gaeta. Su nombre deriva del término latino Caietanus, es decir, “oriundo de Caieta”.

Hijo de una familia noble y cristiana, se formó en la Universidad de Padua, donde obtuvo títulos en Derecho y Teología. En 1507 llegó a Roma y trabajó en la corte del papa Julio II como escritor de Letras Apostólicas. En esos años fue nombrado protonotario apostólico y contribuyó, entre otros logros, a la reconciliación entre la Santa Sede y la República de Venecia.

Pero algo no encajaba en aquella vida cortesana. En 1513, renunció a los lujos y fundó el Oratorio del Amor Divino, una asociación de clérigos dedicada a la renovación espiritual. Fue ordenado sacerdote a los 35 años, y en 1522 regresó a su ciudad natal para fundar un hospital para enfermos terminales.

Junto con el obispo Juan Pedro Caraffa —quien luego sería el papa Pablo IV— fundó en 1524 la orden de los Clérigos Regulares, también conocidos como teatinos. La congregación se caracterizaba por su voto de pobreza total: no aceptaban propiedades ni rentas, y vivían únicamente de la caridad, como los primeros apóstoles.

Resistencia y milagros

Durante el “Saco de Roma” en 1527, las tropas de Carlos V invadieron la ciudad y devastaron todo a su paso. Mientras el papa se refugiaba en Castel Sant’Angelo, Cayetano y sus compañeros fueron golpeados, encarcelados y finalmente liberados por un oficial español. Escaparon a Venecia, donde atendieron a los enfermos de peste y continuaron su misión pastoral.

Posteriormente se trasladaron a Nápoles, donde fundaron lo que sería el Monte de Piedad, una institución que otorgaba préstamos sin interés, enfrentando la usura y sentando las bases del futuro Banco de Nápoles. También popularizó los pesebres napolitanos ambientados en su tiempo, una tradición que perdura hasta hoy.

Cayetano murió el 7 de agosto de 1547, luego de enfermar gravemente al ver que sus advertencias sobre las consecuencias de la Inquisición eran ignoradas. El cese de las hostilidades al día siguiente fue atribuido por muchos a su intercesión.

Su iconografía suele mostrarlo con el Niño Jesús en brazos, rememorando una visión que tuvo en la basílica de Santa María la Mayor.

De Italia al corazón de los argentinos

La figura de San Cayetano llegó al Virreinato del Río de la Plata gracias a otra santa: María Antonia de San José, más conocida como “Mama Antula”. Nacida en Santiago del Estero y figura clave del siglo XVIII, fue laica consagrada y gran difusora de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.

Tras la expulsión de los jesuitas por orden de Carlos III, Mama Antula recorrió descalza más de 5.000 kilómetros por el interior del actual territorio argentino, promoviendo la fe y organizando retiros espirituales a pesar de la oposición de las autoridades.

En su testamento, dejó constancia de su devoción a San Cayetano, a quien consideraba el “patrono de la providencia divina”. Fue ella quien impulsó la primera capilla dedicada al santo en Buenos Aires, en terrenos donados por María Mercedes Córdova en 1875.

El milagro de Liniers y el vínculo con el trabajo

La devoción popular creció especialmente tras una sequía que azotó la zona oeste de Buenos Aires en el siglo XIX. Según la tradición, tras rezar a San Cayetano, comenzó a llover. Como muestra de gratitud, los fieles dejaron espigas de trigo a sus pies, y así nació su asociación con el pan y el trabajo.

En 1930, el padre Domingo Falgioni popularizó su imagen con espigas, consolidando su patronazgo en un país atravesado por crisis económicas recurrentes. A diferencia de otros lugares del mundo, donde se lo representa con lirios, en la Argentina San Cayetano es símbolo de esperanza laboral.

El legado de Mama Antula

Canonizada por el papa Francisco en febrero de 2024, María Antonia de San José se convirtió en la primera santa argentina. Su obra no solo protegió los ejercicios ignacianos, sino que fundó la Santa Casa de Ejercicios en Buenos Aires, lugar que sigue activo. Su comunidad, las Hijas del Divino Salvador, preservó su legado y construyó el santuario de San Cayetano en Liniers.

Su vida fue un acto de resistencia espiritual: desafió las estructuras coloniales, caminó al lado de los pobres y dejó una huella imborrable en la historia religiosa del país.

Fe que trasciende los siglos

Hoy, en cada espiga, en cada vela encendida y en cada plegaria por trabajo, sobrevive la memoria de San Cayetano. A través de Mama Antula, su devoción se enraizó en el corazón argentino, convirtiéndose en una de las expresiones de fe más profundas del país.

El 7 de agosto no es solo una fecha en el calendario religioso: es una jornada de esperanza colectiva, una peregrinación que conecta generaciones y un símbolo poderoso de que, incluso en tiempos difíciles, hay santos que caminan con su pueblo.