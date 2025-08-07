Robo en poblado y en banda esclarecido en Lincoln

- Advertisement -

Un robo en modalidad “poblado y en banda” fue esclarecido en las últimas horas en la ciudad de Lincoln, luego de que personal policial lograra identificar y detener a los autores del ilícito.

El hecho comenzó tras una llamada al 101 que alertó sobre un robo en una vivienda ubicada en cercanías al Golf. De inmediato, personal de la Comisaría de Lincoln se dirigió al lugar y comenzó con tareas investigativas, entre ellas la recolección de imágenes de cámaras de seguridad. A través del análisis de este material se logró identificar tanto a los sospechosos como al vehículo en el que se movilizaban: un Fiat Uno de color rojo.

A raíz de ello, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó con la interceptación del automóvil en inmediaciones del Banco Provincia. En su interior se encontraban tres hombres cuyas características coincidían con las de los observados en los registros fílmicos, por lo que fueron trasladados a la Comisaría para su identificación.

Tras un minucioso trabajo investigativo conjunto entre personal de la dependencia local y de la DDI Lincoln, se confirmó que los tres sujetos eran los autores del robo y que el vehículo había sido utilizado durante el hecho. Con intervención de la Ayudantía Fiscal, se procedió al secuestro del rodado y a la aprehensión formal de los involucrados.

Además, se secuestraron los teléfonos celulares de los aprehendidos, y posteriormente se realizaron allanamientos de urgencia en los domicilios donde se alojaban los sospechosos, ubicados en la ciudad de Lincoln. En esos procedimientos se incautaron cinco teléfonos adicionales con fines periciales.

Los detenidos quedaron alojados en sede policial, imputados por el delito de robo en poblado y en banda.