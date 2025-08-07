Educación financiera en Nueve de Julio: Un paso hacia la toma de decisiones informadas

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Educación, ha dado inicio a un curso gratuito de educación financiera en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”. El curso, a cargo de la experta Gabriela Sarobe, contó con una importante concurrencia de interesados en aprender sobre el mundo de las finanzas y las inversiones. Debido a la alta demanda, el curso se realizó en dos turnos, lo que demuestra el interés de la comunidad en adquirir conocimientos sobre cómo manejar sus finanzas de manera efectiva. Durante el curso, se abordaron temas fundamentales como la introducción al mundo de las inversiones, el mercado bursátil, el sistema financiero argentino, bonos, CEDEARS, FCI y ETFs, herramientas y estrategias básicas, gestión, fiscalidad y psicología, así como aspectos legales y fiscales en Argentina.

El objetivo del curso es brindar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas sobre sus finanzas y mejorar su calidad de vida. La educación financiera es un aspecto clave para el desarrollo personal y económico de cualquier individuo, y la Municipalidad de Nueve de Julio está comprometida con la provisión de oportunidades de aprendizaje y capacitación para sus ciudadanos. Al ofrecer este tipo de cursos, la Municipalidad busca empoderar a la comunidad con conocimientos y habilidades que les permitan gestionar sus finanzas de manera efectiva y alcanzar sus objetivos económicos. La iniciativa es un ejemplo de cómo la Municipalidad está trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el desarrollo económico y social de la ciudad.