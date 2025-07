Milagros “Sol” Cristóbal: la joven tenista que se entrenó cinco semanas en Londres y sueña con el circuito profesional

- Advertisement -

Milagros Cristóbal no solo es una joven tenista en pleno ascenso, sino también una personalidad arrolladora que transmite pasión, disciplina y una visión clara del camino que eligió. Con apenas 19 años, “Sol”, como la llaman desde pequeña, regresó recientemente de una experiencia única: cinco semanas de entrenamiento intensivo en Londres, una etapa que ella misma define como “un antes y un después” en su carrera.

“Fue un cambio total. Entrenábamos entre seis y ocho horas por día, todos los días, sin excepción. No era solo pegarle a la pelota, era absorber una forma distinta de vivir el tenis”, relató Mili en diálogo con Despertate de Cadena Nueve (Máxima 89.9 y YouTube Vision Plus). Allá, en las canchas de césped y superficie dura –muy distintas al polvo de ladrillo local– aprendió a convivir con un ritmo de juego más agresivo e intenso, y con un entorno que la exigió al máximo, física y mentalmente.

Una mirada profesional desde adentro

El entrenamiento en Londres no fue turismo ni una aventura pasajera. Estuvo acompañada por un profesor peruano, parte de un equipo que guiaba a un grupo selecto de jóvenes europeos. Ella era la única latinoamericana, lo que le valió más de una mirada curiosa y un protagonismo espontáneo. “Yo le puse el toque latino al grupo. Mi acento y mi forma de ser me delataban enseguida. Fue divertido, pero también me di cuenta de todo lo que hay que trabajar para estar a la altura”, reflexionó.

El regreso: volver para avanzar

Hoy, ya de vuelta en su ciudad natal, Mili entrena en el Club Atlético 9 de Julio, su “barro” como ella dice con orgullo. Pero esta vez, con una nueva versión de sí misma. “Todo lo que absorbí allá ahora lo estoy bajando a la tierra. Me reconstruí. El desafío ahora es sostener esa intensidad y calidad acá, en mis entrenamientos y en cada torneo”, aseguró.

El apoyo de su familia, especialmente de su papá –el reconocido entrenador Guillermo Cristóbal, que ahora también la entrena a ella–, es clave. “Aprendí a diferenciar al papá del profesor. En la cancha se da todo, se quema todo. En casa hablamos como familia”, explica con madurez.

Paso a paso en el profesionalismo

Milagros viene compitiendo en el circuito profesional argentino, en zonas como San Isidro, CABA, Tigre y San Fernando. Su próximo desafío es inminente: este fin de semana jugará la clasificación (quali) del W35 en Chacabuco, y luego continuará con torneos profesionales en agosto. Su objetivo es claro: sumar sus primeros puntos ITF en categorías como W15, W25 y seguir escalando.

Disciplina, físico y mente: el triángulo sagrado

Más allá del talento, Milagros sabe que el tenis de alta competencia exige mucho más. “Todo cuenta: la preparación física, la alimentación, la concentración. Hay partidos que duran cuatro horas, y cada punto es oro. Si no estás firme en esos pilares, te caes como un edificio”, describe con precisión.

Una atleta que piensa como deportista

Mili lo tiene claro: primero se construye la persona, después el atleta, y luego el deportista. “Cambiar cosas adentro te transforma afuera. Es una cadena. Londres me cambió por dentro y eso se nota en la cancha. Ahora es tiempo de menos palabras y más acción”, cierra con una sonrisa.

Con la energía de quien recién empieza pero el enfoque de una profesional, Milagros “Sol” Cristóbal sigue su camino. Porque como ella misma dice, “el resultado va más allá, lo importante es saber que diste todo por tu sueño”. Y el sol, definitivamente, ya salió para ella.