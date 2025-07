Claudio Ibarra, el hombre que desafía sus límites: caminará 500 km para volver a caminar y ayudar a su escuela incendiada

- Advertisement -

A veces, las noticias más importantes no pasan en los despachos oficiales ni en las ciudades más ruidosas. A veces, son gestos silenciosos, casi heroicos, los que sacuden las fibras más profundas de quienes escuchan. Claudio Ibarra es uno de esos protagonistas que no necesita títulos ni cámaras para dejar huella.

Vecino de José C. Paz, Claudio padece una discapacidad motriz a raíz de un accidente ocurrido en 2020, en la pandemia. La fractura de su calcaño y el desgaste degenerativo de sus vértebras —producto de caminar en malas condiciones— lo obligan hoy a movilizarse en silla de ruedas o con muletas. “Hay días en los que no me puedo mover del dolor”, confesó este jueves en diálogo con Gustavo Tinetti en la mañana del programa ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9.

Pese a las indicaciones médicas, Claudio ha decidido emprender un desafío impensado: caminar desde Luján hasta La Pampa, recorriendo más de 500 kilómetros a lo largo de la Ruta 5, con el único objetivo de recaudar los 8 millones de pesos que necesita para una compleja cirugía de columna que podría devolverle la movilidad. Pero no es su única meta.

“Quiero ayudar a la escuela donde fui de chico, que fue vandalizada y prendida fuego”, cuenta con la voz entrecortada. Su travesía también busca reunir fondos para colaborar con la reconstrucción de esa institución, ubicada en su barrio, que marcó su infancia.

Claudio saldrá el lunes 21 de julio desde Luján. Lo acompañará su hijo, y venderán golosinas a lo largo del trayecto como una forma digna de recaudar fondos. “No quiero mendigar. Quiero que la gente colabore si lo siente, comprando algo, sabiendo que estoy haciendo esto por una causa justa”, explicó.

La motivación más profunda detrás de esta caminata es también profundamente personal: “El año que viene mi hija cumple 15. Y yo quiero bailar el vals con ella. Es mi mayor deseo”.

Durante la charla en el programa líder de Nueve de Julio, Claudio compartió su fe como sostén emocional: “Me congrego en una iglesia evangélica. Dejo todo en manos de Dios. Siento que esta es una prueba que sólo los valientes pueden atravesar”.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de su alias: ariete.falda.

Desde el lunes, Cadena Nueve y Máxima 89.9 seguirán el paso a paso de esta historia que ya emociona a toda la región. Cuando Claudio pase por localidades como Bragado, Nueve de Julio o Carlos Casares, los oyentes tendrán la oportunidad de acercarse, brindar su apoyo y ser parte de este conmovedor recorrido hacia la esperanza.

Una historia de coraje, fe y amor incondicional. Una historia que, sin dudas, merece ser contada.