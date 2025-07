Homenaje con abrigo: hoy se celebra el Día de la Tejedora

- Advertisement -

Hoy se rinde tributo a un oficio artesanal y milenario. Es que, en honor a todas las trabajadoras que, a pura destreza y creatividad, crean piezas de indumentaria únicas, se celebra en todo el país el “Día de la Tejedora”.

Se rinde así homenaje a las mujeres dedicadas a la confección de prendas de vestir, realizadas con distintas fibras textiles que se encuentran en el mercado, como acrílicos, mezclas, pura lana y lanas fantasía.

La fecha no podría ser más oportuna: con el marcado descenso de las temperaturas, las prendas tejidas han ganado protagonismo en el vestuario diario de hombres y mujeres. En las calles de La Plata y otras ciudades, bufandas, chalecos, pulóveres y sacones con impronta artesanal no sólo abrigan, sino que también aportan estilo y personalidad a cada look.

La tendencia marca un regreso a las raíces, a los puntos tradicionales que usaban las abuelas para confeccionar ropa cálida, confortable y, al mismo tiempo, elegante. En este contexto, el Día de la Tejedora no solo celebra el trabajo manual, sino también una tradición que se mantiene viva y en constante reinvención.