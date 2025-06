Pedrito Guazzaroni: el pequeño gigante de la batería que hace vibrar corazones

- Advertisement -

Con solo 7 años, Pedrito Guazzaroni ya sabe cómo hacer latir fuerte no solo el bombo de su batería, sino también los corazones de quienes lo escuchan. Este pequeño gran músico de Nueve de Julio, Buenos Aires, deslumbra con su ritmo, su entusiasmo y una energía que contagia a todos.

Pedrito es un niño con síndrome de Down que encontró en la música un canal de expresión poderoso. Comenzó a muy corta edad golpeando con curiosidad el bombo, y desde entonces no paró. Con el amor y el estímulo constante de sus padres, ha crecido entre redoblantes y platillos, descubriendo que la batería no es solo un instrumento: es su voz, su juego y su pasión.

Su talento no pasa desapercibido. Ya ha realizado presentaciones en La Subasta, un espacio cultural de Nueve de Julio donde ha compartido escenario con músicos reconocidos, mostrando no solo sus habilidades sino también una presencia escénica que emociona y enorgullece.

Gran parte de este camino también se debe a su profesor de música, Chapu Aztoviza, quien lo guía con afecto y profesionalismo, brindándole herramientas para seguir explorando y creciendo. Juntos forman un equipo donde la creatividad y la confianza son protagonistas. Se suma, Sergio ‘Chivo’ Di Mario que con sus enseñanzas a su padre, brinda aportes importantes.

La historia de Pedrito no solo se vive en el escenario: también se comparte en redes. En la cuenta de Instagram @downtasticos, una comunidad de familias unidas por la inclusión, se pueden ver sus videos tocando la batería, sonriendo y disfrutando de la música. Allí se visibiliza no solo el talento, sino también el impacto del amor, el acompañamiento y la fe en el potencial de cada niño.

Los padres de Pedrito, junto a esta comunidad, trabajan cada día por un futuro donde la independencia y la realización personal sean posibles para todos. Porque con apoyo, con oportunidades y con respeto, cada chico puede desplegar su propio vuelo.

Pedrito no solo marca el ritmo de una canción. Marca el ritmo de una sociedad que, poco a poco, empieza a escuchar con más atención, con más empatía, con más corazón.