El enemigo invisible del invierno: cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio advierte sobre los peligros del monóxido de carbono y comparte una serie de recomendaciones fundamentales para prevenir intoxicaciones, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico que se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, leña, carbón o querosén. Su principal riesgo es que es imperceptible: no tiene color, olor ni sabor, y no irrita, lo que lo hace particularmente peligroso. Puede estar presente en calefactores, estufas, braseros, cocinas, termotanques, y también en el humo de los vehículos.

Para evitar intoxicaciones, la Secretaría de Salud recomienda seguir estas medidas preventivas:

Ventilación permanente : Mantener siempre una abertura (ventana o puerta) en los ambientes calefaccionados, incluso durante el frío. Además, es necesario ventilar la casa al menos una vez al día.

Revisar la llama : La llama de los artefactos a gas debe ser siempre azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber una mala combustión.

Uso seguro de braseros y estufas a querosén : Estos artefactos deben apagarse siempre antes de irse a dormir y nunca deben permanecer encendidos durante la noche.

Instalación adecuada de calefones : No deben instalarse en baños ni en espacios cerrados o mal ventilados. En estos lugares, sólo se permiten artefactos con tiro balanceado.

Mantenimiento regular: Es fundamental controlar anualmente el buen funcionamiento de todos los artefactos y las instalaciones de gas de la vivienda.

La prevención es clave para evitar consecuencias graves en la salud. Ante cualquier síntoma de intoxicación —como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, debilidad o pérdida del conocimiento— se debe ventilar inmediatamente el ambiente y acudir al centro de salud más cercano.

La Municipalidad recuerda a la comunidad la importancia de tomar conciencia y aplicar estas medidas para proteger la vida y la salud de todos los integrantes del hogar.