‘Bachi’ Martín: capitana del equipo 9FEM “nos gusta ganar, pero elegimos disfrutar”

En septiembre de 2021, mientras el mundo aún estaba inmerso en la pandemia, un grupo de mujeres de 9 de Julio, Buenos Aires, decidió armar un equipo de newcom —una variante adaptada del vóley— simplemente para divertirse. Lo que no imaginaban es que, cuatro años después, ese grupo de “audaces”, como se definen, llegaría a consagrarse en la Liga de América sin haber perdido un solo partido.

“Siempre decimos: jugamos para disfrutar. No es que no nos guste ganar, pero priorizamos divertirnos”, cuenta la capitana del equipo, Bachi Martín, ‘Despertate‘ por Cadena Nueve y Máxima 89.9. Ese espíritu fue el motor que dio origen a 9FEM, el equipo de mayores de 60 años que lleva con orgullo su historia de esfuerzo colectivo, torneos ganados y amistades sembradas por todo el país.

Un comienzo humilde, un camino audaz

En sus inicios, 9FEM compartía cancha con varones y mujeres en espacios alquilados. Al ver una convocatoria para la Liga Nacional de Newcom en plena pandemia, no dudaron en inscribirse “de caraduras”, como relata entre risas, Bachi Martín. Así nacieron “Las Laguneras”, que más tarde derivaron en dos equipos: Las ‘Kosiukos’ (más 50) y ‘9FEM’ (más 60).

Lejos de ser vistas como favoritas, su aparición en torneos generaba sorpresa. Pero partido a partido, fueron ganándose el respeto de sus rivales. Ese primer año, se coronaron campeonas tanto en la categoría +50 como en +60. Desde entonces, su calendario ha estado lleno de desafíos: Gualeguaychú, San José, Córdoba, Bahía Blanca, La Pampa y más.

“Nos miraban como sapos de otro pozo, pero fuimos creciendo. Jugamos, aprendimos y ganamos”, recuerda Martín.

Invictas y campeonas de América

En diciembre de 2024 llegó la gran invitación: la Liga de América. “Y dijimos: ¿por qué no?” A pesar de las distancias —jugaron contra equipos de Trenque Lauquen, Santa Rosa, General Pico, entre otros—, el grupo se mantuvo unido, entrenando de manera autogestiva y con un único objetivo: seguir jugando.

Este sábado 21, recuerda Bachi, jugaron cinco partidos en un solo día, reprogramados por una fecha suspendida por lluvias. Hoy, tras una campaña impecable, están invictas. “Nos veníamos riendo en el viaje porque nuestro DT nos dijo: ‘¿Se dan cuenta que son campeonas de América?’”, cuenta emocionada.

Una dinámica que trasciende la cancha

Más que un equipo, 9FEM es una familia. Desde las entradas en calor hasta los mates, la pasta frola, los viajes compartidos, y los consejos nutricionales de las más estrictas. Se entrenan en el Centro de Educación Física – CEF-, coordinando horarios entre la gran demanda de actividades recreativas.

Con solo ocho jugadoras activas —nueve si cuentan a la lesionada María Elena Canuso—, deben cuidarse del más mínimo golpe. “A veces viajamos justitas, cruzando los dedos para que no nos pase nada”, confiesa la capitana.

Cuando su entrenador habitual, Claudio “Dipi” Di Pietro, no puede acompañarlas, apelan a amigos como Orlando Caldentey o Sebastián Palacios. No hay excusas: si no hay DT, se organizan igual. “Somos caraduras”, ríen. Pero también son muy disciplinadas.

Un historial que impresiona

Desde su fundación en 2021, el equipo ha participado en 21 torneos: ganó 12, fue subcampeón en 6 y obtuvo el tercer lugar en 3. La estadística la lleva Graciela Franen, quien además oficia de “asesora de estrategias” y “jefa de prensa” espontánea.

Con cámaras caseras analizan sus partidos para corregir errores y mejorar. “Anoche me llamó Graciela para ver cómo estábamos paradas en una jugada”, cuenta Martín. “Somos unas apasionadas”.

El poder del juego en la madurez

Para ellas, el newcom es mucho más que un deporte. Es salud, es encuentro, es vida social, es proyecto. “No hay reproches si alguien se equivoca. Nadie te cuestiona. Lo importante es estar y disfrutar”, dice la capitana. Así, 9FEM refuerza un mensaje claro: nunca es tarde para comenzar a jugar, ni para competir con pasión.

Y aunque la final de la Liga de América se jugará recién el 20 de septiembre, ya están planificando nuevos torneos. Mientras tanto, siguen entrenando, viajando en sus propios autos y costeando gastos con rifas, ayuda de amigos y patrocinadores locales como Torté.

Un mensaje para quienes dudan en empezar

La capitana no tiene dudas: “Aquel que tiene ganas, que lo intente. Nadie va a juzgar si se te cae la pelota. Jugamos para crecer, para compartir. Es intentarlo. Y si se pierde, se pierde con alegría, sabiendo que dimos todo”.

9FEM no solo juega. Inspira.