Se reanuda la competencia organizada por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia

Este fin de semana vuelve la actividad oficial de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia con una intensa programación en ambas ramas. El sábado se disputarán encuentros correspondientes a las Zonas “A” y “B” en las cuatro categorías femeninas, mientras que el domingo será el turno de la Primera División masculina, con participación de equipos tanto del Centro como del Noroeste bonaerense.

En lo que respecta al hockey femenino, los equipos del Club Atlético 9 de Julio deberán viajar a Junín para enfrentar a Sarmiento, en el marco de la segunda fecha de la segunda rueda del Torneo Apertura. Las formaciones de nuestra ciudad llegan con un gran presente, especialmente en las divisiones menores. Las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19 lideran invictas la Zona “A”. Las dos últimas han ganado todos sus encuentros (seis partidos jugados), con una gran diferencia de goles, mientras que la Sub 14 acumula cinco victorias y un empate.

La Primera División femenina, por su parte, buscará confirmar su recuperación. Aunque comenzó el torneo con altibajos y sufrió una dura derrota por 6 a 2 frente a Sarmiento en la segunda fecha, Atlético —subcampeón del año pasado— viene en alza. No ha perdido en las últimas tres jornadas y llega de golear 9 a 1 a Huracán de Carlos Casares, lo que anticipa un duelo de alto nivel este sábado.

El domingo, los caballeros también verán acción en la cancha de Sarmiento, enfrentando al equipo de 25 Hockey Club de 25 de Mayo, en un partido clave por la Zona “B”. Atlético lidera invicto la tabla de posiciones, mientras que su rival comparte el segundo lugar con Social de Junín, por lo que se espera un cruce intenso que puede comenzar a definir el rumbo del campeonato.

La fecha promete emociones fuertes y un nuevo capítulo en el crecimiento del hockey regional, con los equipos de 9 de Julio siendo grandes protagonistas.