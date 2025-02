Larreta dijo que será candidato en las elecciones legislativas

“Vuelvo”. Así, sin metáforas, y de manera bien clara y directa, Horacio Rodríguez Larreta anunció este lunes que será candidato en las elecciones legislativas de este año. “Vamos a participar junto a un gran equipo. Yo voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la ciudad que nos merecemos. La ciudad que hicimos juntos. La misma que hoy está degradada”, fue la forma en que dio a conocer la decisión de salir del ostracismo para retomar su participación política. Y de paso criticar directamente a su sucesor, Jorge Macri.

Algo venía insinuando a través de sus redes sociales, donde se mostraba recorriendo los barrios y dialogando con los vecinos, pero esta vez eligió la red social X para formalizar su retorno. En estas caminatas escucho a todos los vecinos que se me acercan. Les pregunto cómo ven la ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: “la ciudad no está bien,” Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo”.

Las duras críticas a su sucesor continuaron: “Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad.

Luego cuestionó la estrategia electoral de su adversario interno, Mauricio Macri. “Estuve y estoy en contra de entregar el PRO a Milei, lo dije desde el primer día. Por eso no fui parte de la conducción actual del partido. El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron, expresó, y ratificó su posición dialoguista, en contra de“los fanatismos, los liderazgos mesiánicos y los extremismos ideológicos.

“Siempre reivindicamos la función pública y la buena política como herramientas para el cambio. Lo sé por una razón muy simple: fui uno de los fundadores del PRO” recordó, en un mensaje por elevación a Mauricio Macri .

Sobre el final, Rodríguez Larreta fijó algunos de sus objetivos: “Siempre he reconocido el valor de reducir la inflación y alcanzar el equilibrio fiscal. Fue así como goberné la ciudad de Buenos Aires durante ocho años. Sin déficit, pero con obras. Con superávit, pero con servicios de calidad para todos los porteños.