Nacido en Roque Pérez busca a su familia de origen

Desde hace algunos años, Damián sabe que no es hijo biológico de la familia que lo crió. Si bien en su partida de nacimiento figura como nacido el 5 de septiembre de 1983 en La Plata, pudo saber que en realidad nació en el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo de la localidad de Roque Pérez. El parto estuvo a cargo del Dr. Hugo Oscar Vázquez que no era de la ciudad sino que hacía guardias y lo entregó a sus padres de crianza firmando la partida de nacimiento como nacido en City Bell. Damián pudo saber también que su madre biológica era de las afueras de Roque Pérez. Desde la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se solicitaron los registros de partos al Hospital y transcurrido 2 años sin obtener respuesta, y luego de muchos reclamos, desde el nosocomio respondieron que no están los registros de esa fecha. Por eso Damián, para poder avanzar en su búsqueda, pide apoyo a la comunidad roqueperense para que puedan aportar algún dato que lo ayude a conocer su identidad de origen: “Tomé conocimiento de mi situación hace algunos años y desde ese momento estuve pensando la forma de emprender la búsqueda. Cualquier información que puedan aportar me sirve, estoy prácticamente en cero pero no pierdo las esperanzas”- sostiene y comparte las siguientes fotografías de su infancia con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo.