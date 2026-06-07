El Club Atlético inauguró su nueva cancha externa de básquetbol en una emotiva jornada histórica

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Tal como adelantara Cadena Nueve, y a pesar del mal tiempo que acompañó la jornada, el Club Atlético inauguró oficialmente su nueva cancha externa de básquetbol. La ceremonia, sencilla pero cargada de emoción, reunió a autoridades municipales, dirigentes, jugadores, ex jugadores, representantes de distintas disciplinas de la institución y numerosas familias, quienes dieron un marco que superó las expectativas de los organizadores.

El acto comenzó con las palabras del presidente de la subcomisión de Básquetbol, Juan Pablo Merico, quien resaltó la importancia de la obra para el crecimiento de la actividad y para el futuro de la institución. Asimismo, destacó el compromiso y el trabajo realizado por la dirigencia tanto en la financiación como en la ejecución del proyecto, agradeciendo a todas las personas que colaboraron para hacer realidad este nuevo espacio deportivo.

Posteriormente, el presidente del Club, Juan Ignacio Martín, realizó un recorrido por la historia del básquetbol en la entidad. Recordó que la actividad comenzó en 1934, impulsada por un grupo de estudiantes vinculados al club que colaboraron en la construcción de la primera cancha ubicada sobre calle Salta, entre Río Bermejo y Lagos, terreno que posteriormente fue donado por la institución para la actual Escuela Nº 4.

Durante su intervención, Martín rindió homenaje a los profesores, dirigentes y jugadores pioneros que sentaron las bases de una disciplina que fue creciendo con el paso de los años. También repasó los principales hitos de infraestructura vinculados al básquetbol: la adquisición de cinco hectáreas sobre avenida Mitre siete años después de los inicios de la actividad, donde se construyó el Estadio; la instalación en 1943 de una nueva cancha sobre la antigua pista de bailes ubicada frente a la sede social; y la inauguración, en 1964, del Microestadio con medidas reglamentarias, respuesta al constante crecimiento de la práctica deportiva.

El dirigente también recordó que, tres años más tarde, se inauguró el piso de deportes cubierto en el edificio ubicado frente a la Plaza Belgrano, actual sede del ISETA. Más adelante, en 1980, tras la venta de la sede social al Ministerio de Educación, se construyó el nuevo gimnasio dentro del predio del Estadio, cuya apertura quedó marcada por el recordado partido exhibición entre River Plate y Boca Juniors.

Entre las obras más importantes de las últimas décadas, destacó la realizada en 2015, cuando se colocó el piso de madera flotante y se renovaron los vestuarios, mejoras que significaron un salto de calidad para la práctica deportiva.

El cierre de los discursos estuvo a cargo de la intendenta municipal, María José Gentile, quien felicitó a la institución por la concreción de la obra y subrayó el valor social y formativo del deporte. Además, reconoció el esfuerzo permanente que demanda sostener y desarrollar actividades deportivas de semejante importancia para la comunidad.

Finalizado el acto protocolar, los festejos continuaron con juegos y actividades recreativas organizadas por los jugadores y el cuerpo técnico del básquetbol del club, permitiendo que grandes y chicos disfrutaran de una jornada especial que quedará marcada como un nuevo capítulo en la historia de la institución.