Día Mundial de los Pacientes Trasplantados: una fecha para celebrar la vida y concientizar sobre la donación de órganos

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El Día Mundial de los Pacientes Trasplantados se celebra cada 6 de junio con el objetivo de fomentar la cultura de la donación de órganos y concientizar a la sociedad sobre la importancia de este acto solidario que puede salvar vidas.

La fecha busca poner en primer plano la situación de miles de pacientes que dependen de un trasplante para continuar viviendo o mejorar significativamente su calidad de vida. Para muchos de ellos, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas o terminales, recibir un órgano representa la única alternativa terapéutica posible.

Gracias a los avances de la medicina, los trasplantes se han convertido en procedimientos habituales y altamente efectivos, capaces de prolongar la expectativa de vida y permitir una recuperación integral de los pacientes.

Los avances que transformaron la medicina de trasplantes

Durante las últimas décadas, la ciencia logró importantes progresos en materia de trasplantes de órganos como riñón, hígado, corazón y pulmones. Las mejoras en las técnicas quirúrgicas, los tratamientos inmunosupresores y el seguimiento postoperatorio permitieron aumentar considerablemente las tasas de éxito.

Uno de los hitos más importantes en la historia de la medicina ocurrió en 1954, cuando el médico estadounidense Joseph Murray realizó el primer trasplante exitoso de riñón entre gemelos idénticos. Décadas más tarde recibiría el Premio Nobel de Medicina por sus aportes al desarrollo de esta especialidad.

Actualmente, además de los órganos provenientes de personas fallecidas, existen donantes vivos que pueden donar un riñón o parte del hígado, pulmón o páncreas, ampliando las posibilidades para quienes se encuentran en lista de espera.

Argentina alcanzó un récord histórico de trasplantes cardíacos

En el marco de esta conmemoración, especialistas destacaron que Argentina logró durante 2025 una cifra récord de trasplantes cardíacos. Se realizaron 130 intervenciones en todo el país, lo que equivale a un promedio superior a un trasplante cada tres días.

Sin embargo, la necesidad continúa siendo alta. Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), más de 9.500 personas permanecen en listas de espera para recibir un trasplante. De ellas, cerca del 75% aguarda un órgano y el resto espera córneas o tejidos.

En el caso específico del trasplante cardíaco, alrededor de 180 pacientes esperan un corazón compatible, mientras que 25 se encuentran en situación de urgencia o emergencia, dependiendo de tratamientos complejos y asistencia mecánica para mantenerse con vida.

Especialistas en insuficiencia cardíaca advierten que la demora en el acceso a un órgano aumenta significativamente el riesgo de mortalidad, especialmente entre quienes atraviesan cuadros graves.

La importancia de la Ley Justina

Desde la sanción de la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, en 2018, toda persona mayor de 18 años en Argentina es considerada donante de órganos y tejidos, salvo que haya expresado formalmente su oposición.

La normativa, impulsada tras la historia de Justina Lo Cane, una niña que falleció esperando un trasplante cardíaco, permitió agilizar procedimientos y fortalecer el sistema de procuración de órganos.

No obstante, los especialistas coinciden en que la legislación debe ir acompañada por campañas permanentes de información y concientización que promuevan el diálogo familiar sobre la voluntad de donar.

Derribar mitos para salvar más vidas

Entre los principales desafíos persisten algunos mitos vinculados a la donación. Uno de los más frecuentes es la falsa creencia de que los médicos podrían reducir esfuerzos para salvar a un paciente si este es potencial donante.

Los profesionales recuerdan que la prioridad absoluta de los equipos de salud es siempre preservar la vida. La posibilidad de una donación solo se evalúa cuando existe un diagnóstico irreversible confirmado bajo estrictos criterios médicos y legales.

La difusión de información confiable resulta clave para eliminar estos prejuicios y aumentar la cantidad de donantes efectivos.

Derechos de las personas trasplantadas

Las personas trasplantadas o en lista de espera cuentan en Argentina con protección legal a través de la Ley 26.928. La normativa garantiza la cobertura integral de medicamentos, estudios y tratamientos relacionados con el trasplante, además de beneficios en el transporte público y asistencia económica en determinadas situaciones.

Estos derechos buscan favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan procesos médicos complejos y prolongados.

Una decisión que puede cambiar múltiples vidas

Cada trasplante representa una historia de esperanza. Detrás de cada paciente que recibe un órgano existe una cadena de solidaridad conformada por donantes, familias, profesionales de la salud e instituciones que trabajan para hacer posible una nueva oportunidad.

En este Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, el mensaje es claro: hablar sobre la donación de órganos, informarse y expresar la voluntad de donar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas que aún esperan ese llamado que les permita volver a empezar.