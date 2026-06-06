Día de la Ingeniería Argentina: una profesión esencial para el crecimiento y la innovación del país.

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A 156 años de la graduación del primer ingeniero civil argentino, la fecha invita a reconocer el aporte de la ingeniería al crecimiento productivo, la innovación tecnológica y la construcción de infraestructura estratégica para el desarrollo del país.

Cada 6 de junio se celebra en nuestro país el Día de la Ingeniería Argentina, una fecha que conmemora la graduación de Luis Augusto Huergo, quien en 1870 se convirtió en el primer ingeniero civil egresado de una universidad argentina. Su figura representa uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó el desarrollo técnico, productivo e industrial de la Nación.

A más de un siglo y medio de aquel acontecimiento, el legado de Huergo continúa vigente y se proyecta en cada obra, proyecto y avance tecnológico que contribuye al crecimiento del país. La ingeniería argentina ha sido protagonista de las grandes transformaciones nacionales, impulsando la conectividad, la producción, la energía, el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida de millones de personas.

Nacido en 1837, Luis Augusto Huergo tuvo una destacada trayectoria profesional, académica e institucional. Participó en proyectos de infraestructura que contribuyeron a la consolidación de la Argentina moderna, desarrollando obras viales, ferroviarias, portuarias e hídricas que resultaron estratégicas para la integración territorial y el crecimiento económico.

Su aporte también fue clave en el ámbito universitario. Desempeñó una extensa labor docente y fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires durante tres períodos, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de ingenieros y al fortalecimiento de la enseñanza superior en el país.

Huergo ocupó además importantes espacios de representación profesional y científica. Fue el primer presidente de la Sociedad Científica Argentina y presidió en dos oportunidades el Centro Argentino de Ingenieros, instituciones que impulsaron el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la ingeniería nacional.

Su compromiso con el interés público también lo llevó a ejercer como Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, fue un pionero en la defensa y promoción de los recursos estratégicos del país, desempeñándose como director del primer yacimiento petrolero argentino en Comodoro Rivadavia y promoviendo el aprovechamiento del petróleo como motor del desarrollo nacional.

La visión de Luis Augusto Huergo trascendió su tiempo. Su trabajo contribuyó a sentar las bases de la infraestructura y del crecimiento productivo argentino, demostrando el papel fundamental que desempeña la ingeniería en la transformación de la sociedad y en la construcción de un futuro más próspero.

En la actualidad, la ingeniería continúa siendo una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La transición energética, la modernización de la infraestructura, la gestión sostenible de los recursos naturales, la digitalización de los procesos productivos y el desarrollo de nuevas tecnologías demandan profesionales capacitados para diseñar soluciones innovadoras con impacto social y económico.

Por ello, esta fecha no solo constituye un homenaje a quienes hicieron posible el crecimiento del país a través de su conocimiento y compromiso, sino también un reconocimiento a las nuevas generaciones de ingenieros e ingenieras que trabajan diariamente para impulsar el desarrollo sostenible, la competitividad y la integración de la Argentina.

En este Día de la Ingeniería Argentina, se rinde homenaje a Luis Augusto Huergo y a todos los profesionales de la ingeniería que, con su vocación de servicio, contribuyen al bienestar de las comunidades, al fortalecimiento de las instituciones y al progreso de ciudades, provincias y la Nación.