La Libertad Avanza sale a la calle en toda la provincia de Buenos Aires

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La Libertad Avanza (LLA) realizará este 25 de Mayo una actividad política simultánea en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires bajo el nombre de “Cabildo Abierto por la Libertad”, una iniciativa con la que el espacio busca consolidar presencia territorial y generar un contacto directo con los vecinos bonaerenses.

La propuesta, se desarrollará en plazas, centros urbanos y espacios públicos de distintos distritos, donde referentes libertarios tendrán la tarea de escuchar reclamos, inquietudes y propuestas de los ciudadanos con el objetivo de elaborar una agenda política y legislativa basada en problemáticas locales.

Uno de los principales protagonistas de la jornada será el diputado nacional y dirigente del PRO cercano al oficialismo, Diego Santilli, vuelve a alimentar las especulaciones sobre una posible alianza electoral entre sectores del PRO y La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

En tanto, el titular de La Libertad Avanza en la provincia y diputado nacional, Sebastián Pareja, participará del Cabildo Abierto en Pilar. Pareja es otro de los dirigentes que aparece en el radar libertario para futuras candidaturas provinciales.

Desde la organización señalaron que la intención del “Cabildo Abierto” es “recuperar el espíritu participativo del 25 de Mayo” y devolverle protagonismo a la ciudadanía. “Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”, expresaron desde el espacio.

Además, indicaron que toda la información que se releve durante la jornada será sistematizada a nivel provincial para elaborar propuestas legislativas y de gestión orientadas a “las necesidades reales de los bonaerenses”.

La iniciativa se da en un contexto de creciente actividad política de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo nacional busca consolidar estructura propia, ampliar acuerdos y posicionarse como una alternativa competitiva frente al peronismo y los sectores tradicionales de Juntos por el Cambio.

La actividad también servirá como una muestra de fuerza territorial y de organización política del espacio libertario en el principal distrito electoral del país, en medio de los primeros movimientos de cara a las elecciones legislativas y al escenario político de 2027.