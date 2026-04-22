Kicillof asume el viernes en el PJ bonaerense

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Axel Kicillof asumirá este viernes la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, un cargo al que accedió a partir de un trabajoso acuerdo con Máximo Kirchner.

Kicillof convocó al Consejo del PJ para una reunión en la sede del PJ en La Plata, con un orden del día que incluirá no solo su asunción de la titularidad del Consejo, sino también la discusión de seis cargos de conducción que deben ser resueltos por ese organismo, que ejerce la conducción ejecutiva del partido.

No se trata de un detalle: el acuerdo que habilitó la presidencia de Kicillof incluyó que el Congreso partidario será conducido por Máximo Kirchner, quien recién asumirá cuando se constituya ese órgano. Sin embargo, la discusión de los cargos en el Consejo avivó rumores sobre la presencia el viernes del líder de La Campora, enfrentado con el Gobernador.

Todo se produce en un clima de renovada tensión política entre el kicillofismo y el cristinismo, que el acuerdo por la conducción del partido nunca resolvió.

“Carlos Bianco. Es la misma operación que tuvo CFK en Diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador ”, escribió Mendoza en un grupo de WhatsApp de intendentes y el Gobernador.

La exintendenta de Quilmes respondió así a un mensaje del gobernador en el que informaba sobre el resultado de la operación de su ministro de Gobierno, que sufrió una apendicitis mientras lo acompaña en la cumbre progresista en la ciudad española. En mensaje no tuvo respuestas, ni de Kicillof ni de Bianco.

La intervención de Mendoza -que sigue en el chat pese a que no es más intendenta- contrastó con la respuesta del resto de los miembros del grupo, que le desearon a Bianco una pronta recuperación. Entre ellos los alcaldes de Olavarría, Maximiliano Wagner y de San Vicente, Nicolás Mantegazza.