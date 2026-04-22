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Caminos rurales: rige la prohibición de circulación

Por espacio de 48 horas posteriores a las lluvias. Se aplican exhaustivos controles en distintos puntos del partido.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicita a productores agropecuarios, acopiadores, transportistas y vecinos en general, recordar y respetar las ordenanzas vigentes respecto de la prohibición de circulación por caminos rurales con cargas, por espacio de 48 horas posteriores a las lluvias, así como la cumplimentación de las disposiciones vigentes respecto de la capacidad de cargas.

Cabe destacar que, de no cumplirse con estas disposiciones, se aplicarán las multas y sanciones previstas en las Ordenanzas, llevándose a cabo en este sentido exhaustivos controles en diferentes puntos del distrito, de manera rotativa y aleatoria.

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