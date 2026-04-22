Estudio platense recibe reconocimiento por diseño de crematorio y columbario en Nueve de Julio

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La ciudad de Nueve de Julio sigue hablando de la reciente presentación en la Municipalidad, donde se dio a conocer el resultado de un concurso organizado por la cooperativa ‘Mariano Moreno’ para la construcción de un crematorio y un columbario.

Entre numerosos estudios de arquitectura que participaron, el proyecto del estudio Bioma, liderado por el arquitecto Felipe Carrizo, recibió la segunda nominación, destacándose por su propuesta innovadora y simbólica.

En diálogo en Despertate’, programa lider de la mañana de Cadena Nueve,Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Carrizo explicó que la propuesta buscó “dar un carácter simbólico al espacio entre los edificios, como un mediador entre lo terrenal y lo espiritual, y al mismo tiempo ofrecer un espacio relacional con caminos y árboles cuyo colorido, cambian con las estaciones”.

El contacto con la ciudad se dio a través de Juan Ignacio Depetri, oriundo de La Niña-Nueve de Julio, arquitecto que es parte del equipo del proyecto. “Gracias a Juan Ignacio, pudimos participar y aportar una propuesta disruptiva, pensada para que la ciudad tenga un memorial de potencia y trascendencia”, afirmó Carrizo.

La propuesta integra un bosque intermedio con árboles que cambian con las estaciones, generando un recorrido emocional y contemplativo que invita a la reflexión.

El vínculo del estudio con 9 de Julio se dio a través de Juan Ignacio de Petri, oriundo de la localidad y parte del equipo del proyecto. Gracias a él, Bioma pudo participar con una propuesta que Carrizo define como “disruptiva dentro del ámbito arquitectónico, pero con la potencia necesaria para ser recordada”.

El arquitecto resaltó también la importancia de la sustentabilidad en sus diseños. “La arquitectura puede emocionar y mejorar el hábitat. En este proyecto, el tiempo es un material: cómo crecen los árboles, cómo cambian las estaciones, cómo uno atraviesa ese espacio. Buscamos que el proyecto sea sustentable y evolutivo”, señaló.

La mirada del arquitecto sobre la ciudad

Más allá del proyecto del crematorio, Carrizo compartió su impresión sobre 9 de Julio. “Es una ciudad que sorprende por su escala humana, sus avenidas amplias y sus manzanas rectangulares, que permiten pensar en un crecimiento ordenado sin perder identidad”, señaló. Destacó el valor de los espacios públicos, como el parque San Martín con su laguna, donde celebró la peatonalización y la integración de la naturaleza en la vida urbana: “Quitar el auto de ciertos espacios no solo es un acierto estético, sino una mejora concreta en la calidad de vida de los vecinos”.

Carrizo también resaltó la preparación de la ciudad para futuros desarrollos: “9 de Julio tiene calles amplias y un trazado que permite proyectar densidad futura sin comprometer la habitabilidad. Hay un equilibrio entre lo urbano y lo verde, entre lo funcional y lo recreativo, que pocas ciudades de la región logran mantener”. Para el arquitecto, la ciudad ofrece además una experiencia de paseo y disfrute, donde los habitantes pueden interactuar con el espacio público sin perder la intimidad ni la conexión con su entorno.

En su enfoque profesional, Carrizo destacó la importancia de la sustentabilidad integrada: cómo los edificios, viviendas y espacios públicos pueden relacionarse con el clima, la eficiencia energética y la armonía con la naturaleza. Según él, estas decisiones no solo afectan la estética, sino también la calidad de vida, promoviendo una ciudad más habitable y emocionalmente conectada con sus habitantes.

Reconocimiento y futuro

El segundo premio otorgado al estudio Bioma representa un reconocimiento al valor simbólico y la calidad del diseño. “Es un orgullo que nuestro trabajo haya sido valorado. Este proyecto nos permitió unir arquitectura, naturaleza y memoria de una manera que esperamos inspire a la ciudad y a sus vecinos”, concluyó Carrizo.

Con esta iniciativa, 9 de Julio no solo avanza en infraestructura, sino que también fortalece un diálogo entre urbanismo, arquitectura y comunidad, mostrando cómo los proyectos pueden mejorar la vida de los habitantes y consolidar una ciudad que combina historia, identidad y potencial de desarrollo.

El estudio Bioma ya ha desarrollado proyectos en distintas ciudades de Buenos Aires y la costa atlántica, y se distingue por integrar la sustentabilidad, la materialidad y el espacio público en sus diseños. En relación al premio recibido, Carrizo explicó que “la segunda nominación es un reconocimiento importante, porque demuestra que el jurado y la sociedad se sintieron conmovidos por nuestro proyecto”.

El arquitecto concluyó que la propuesta es “una experiencia emocional, un espacio que invita a la reflexión y al encuentro con la memoria de quienes han partido, donde la arquitectura se convierte en un vínculo entre lo cotidiano y lo eterno”.