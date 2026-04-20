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Política

Movilización de dirigentes radicales en distintos puntos de la provincia

Lo hicieron con la consigna "Pensar el presente y construir el futuro”, con una escucha activa en diveras ciudades del territorio bonaerense

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En continuidad con el encuentro realizado en Saladillo bajo el lema “Pensar el presente y construir el futuro”, el radicalismo bonaerense llevó adelante el pasado fin de semana una amplia jornada de escucha activa en distintos puntos del territorio provincial.

Intendentes, legisladores provinciales y nacionales, junto a militantes, recorrieron simultáneamente diferentes distritos con un mismo objetivo: escuchar a la sociedad.

Las actividades se desarrollaron a través de encuentros con comerciantes, miembros de instituciones, emprendedores, y vecinos. Los reclamos fueron varios, entre ellos, los salarios que no alcanzan, la falta de empleo, la inseguridad, la calidad educativa y el acceso a la salud.

Desde el espacio destacaron que esta iniciativa forma parte de una construcción política basada en la cercanía, el diálogo y el conocimiento real de lo que sucede en cada comunidad. “No se trata de discursos, sino de escuchar, entender y construir propuestas desde la realidad cotidiana de los bonaerenses”, señalaron.

La jornada permitió relevar inquietudes comunes en toda la Provincia y avanzar en un diagnóstico territorial que servirá como base para seguir diseñando políticas públicas con identidad y soluciones concretas.

De esta manera, el radicalismo bonaerense reafirma su decisión de recorrer cada distrito y consolidar una alternativa política que nazca desde la escucha y el compromiso con la realidad de los vecinos.

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