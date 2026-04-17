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Bodas de plata de la Asociación Astronómica “Amigos del Espacio”: un homenaje al Profesor Hugo Orbea

Fundada el 20 de abril de 2001, la institución celebra 25 años de pasión por la astronomía, recordando a su primer presidente y pionero en energías renovables, el querido docente Hugo Orbea

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Este 20 de abril, la Asociación Astronómica “Amigos del Espacio” cumple 25 años desde su fundación formal, un hito que recuerda el compromiso y la visión de su primer presidente, el Profesor Hugo Orbea. Docente de nivel secundario y precursor en los años ’90 de la energía renovable, Orbea dejó una huella imborrable en la comunidad educativa y científica de la región.

La idea de crear la asociación surgió durante una reunión preparatoria el 20 de diciembre del año 2000, cristalizándose pocos meses después. Desde entonces, “Amigos del Espacio” ha promovido la divulgación científica y la observación astronómica entre vecinos y estudiantes.

Para celebrar el aniversario, la institución organiza una “Telescopiada” en la plaza central este domingo 19, si las condiciones climáticas lo permiten, y el 30 de abril a las 20 horas se llevará a cabo en la Biblioteca José Ingenieros la conferencia “Búsqueda de Vida Extraterrestre”, a cargo del Doctor en Astronomía Tomás Hough, astrónomo nuevejuliense que visitará la ciudad.

El 25° aniversario no solo es un momento de festejo, sino también de recordar la inspiración y el legado de Hugo Orbea, cuyo impulso inicial permitió que generaciones de vecinos pudieran mirar el cielo y soñar con las estrellas.

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