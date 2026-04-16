‘Cuidar nuestras voces’ es el lema de este Día Mundial de la Voz, invitando a su prevención

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el trajín diario, solemos dar por sentada la capacidad de hablar. Sin embargo, para miles de santafesinos, la voz es el motor de su vida profesional y social. Desde el docente que sostiene el aula hasta el locutor que acompaña las mañanas de la ciudad, este recurso se vuelve vital. Cada 16 de abril, el Día Mundial de la Voz invita a reflexionar sobre su cuidado y la detección temprana de patologías que muchas veces comienzan con una simple disfonía.

El síntoma que no debemos ignorar

La voz no es solo sonido; es un reflejo de nuestra salud integral. Los especialistas advierten que la mayoría de los problemas vocales se manifiestan de forma progresiva, y que un error común es normalizar el cansancio vocal al final de la jornada.

Si una persona experimenta ronquera o cambios en el tono por más de quince días, es fundamental realizar una consulta profesional. Lo que parece un simple resfrío mal curado o un esfuerzo excesivo puede esconder lesiones en las cuerdas vocales que requieren tratamiento médico o foniátrico.

Factores de riesgo en la vida moderna

El contexto actual impone desafíos adicionales para la salud laríngea. El estrés, el tabaquismo y el reflujo gastroesofágico son enemigos silenciosos que afectan la calidad del sonido. La hidratación constante es clave para mantener la mucosa de las cuerdas vocales en condiciones óptimas.

Consejos prácticos para el día a día

Para prevenir lesiones crónicas y mantener una voz saludable, los expertos sugieren:

Hidratación constante: beber agua en pequeñas cantidades a lo largo del día.

beber agua en pequeñas cantidades a lo largo del día. Evitar el carraspeo: este acto genera impacto agresivo entre las cuerdas vocales; es mejor beber un sorbo de agua o tragar saliva.

este acto genera impacto agresivo entre las cuerdas vocales; es mejor beber un sorbo de agua o tragar saliva. Descanso reparador: la fatiga física se traduce directamente en fatiga vocal.

la fatiga física se traduce directamente en fatiga vocal. Control del ruido ambiente: no intentar hablar por encima del ruido externo para no forzar la voz.

La prevención no es solo para quienes trabajan con su voz; toda la ciudadanía puede beneficiarse. Una voz sana es sinónimo de mejor calidad de vida y de comunicación efectiva en todos los ámbitos.