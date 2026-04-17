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Celebración global del Malbec: catas, ferias y experiencias para todos los gustos

Este 17 de abril, el Día Mundial del Malbec invita a recorrer la diversidad del vino argentino, destacando la riqueza de sus terroirs y la evolución del varietal insignia del país

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Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, un homenaje a la cepa que se convirtió en símbolo del vino argentino. La fecha fue instaurada en 2011 por Wines of Argentina, institución encargada de promover los vinos nacionales en el mundo, en pleno auge exportador. La elección del día tiene un trasfondo histórico: un 17 de abril de 1853, Domingo Faustino Sarmiento impulsó la creación de la Quinta Normal de Mendoza y encomendó su dirección al agrónomo francés Michel Pouget, quien llegó al país trayendo entre otras cosas la cepa que marcaría un antes y un después en la vitivinicultura local.

Desde mediados del siglo XX, el Malbec pasó de ocupar 10.000 hectáreas a casi 46.000, consolidando a la Argentina como referente mundial. Según Alejandro Vigil, presidente de Wines of Argentina, “el Malbec World Day es una oportunidad para mostrar la calidad de nuestros vinos, la riqueza de nuestros terroirs y la evolución de un varietal que se reinventa año tras año”.

El Día Mundial del Malbec no solo es una celebración de la historia vitivinícola argentina, sino también un encuentro global que permite apreciar la diversidad de terroirs, estilos y expresiones de la cepa que se consolidó como embajadora de los vinos del país.

 

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