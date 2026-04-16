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Escuela Técnica 2 de Nueve de Julio refuerza protocolos de seguridad y prevención de la violencia escolar

Con el liderazgo de la inspectora jefa distrital Gabriela Tiani, la institución implementó medidas de contención y estrategias de prevención para proteger a la comunidad educativa y promover un ambiente seguro y de confianza

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La Escuela Técnica 2 de Nueve de Julio puso en marcha una serie de protocolos y estrategias de prevención tras realizar una investigación interna sobre seguridad escolar. Los encuentros, encabezados por la inspectora jefa distrital Gabriela Tiani, tuvieron como objetivo brindar tranquilidad y protección a estudiantes, docentes y familias.

Además, se realizaron enciuentros con alumnos, docentes y padres donde se los expuso de la situacion y las actividades seguirán su curso con la atención puesta en los comportamientos del alumnado.

Con la implementación de estos protocolos, la Escuela Técnica 2 busca fortalecer las redes de contención, fomentar la comunicación y asegurar que cada estudiante pueda aprender en un entorno seguro y protegido.

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