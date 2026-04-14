Nueve de Julio recibió nuevas vacunas contra la gripe, pero advierten faltante de dosis

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La Secretaría de Salud de la Comuna de Nueve de Julio recibió este lunes se recibió una nueva partida de vacunas destinada a fortalecer la campaña de prevención contra la gripe, en el marco de la temporada otoño-invierno.

Según datos oficiales, desde el inicio de la campaña —hace aproximadamente 60 días— se han aplicado unas 3.500 dosis en todo el distrito. Este número posiciona a Nueve de Julio como el municipio con mayor cantidad de vacunas aplicadas dentro de la Región Sanitaria II, en poco tiempo.

Sin embargo, desde el área de Salud también manifestaron preocupación por la falta de dosis disponibles. Señalaron que el Gobierno Nacional no está entregando la cantidad necesaria de vacunas, lo que genera dificultades para sostener el ritmo de la campaña y garantizar la cobertura de la población objetivo.

Ante este contexto, las autoridades sanitarias locales continúan gestionando nuevas partidas y recomiendan a los vecinos mantenerse informados sobre la disponibilidad en los centros de salud, priorizando a los grupos de riesgo.