Alerta sanitaria: FESINTRAS denuncia que el cierre del Plan Remediar dejará sin medicación a millones

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La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) alertó sobre el “vaciamiento e inminente cierre del Programa Remediar”, una política sanitaria que desde 2002 garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales para más de 15 millones de argentinos y argentinas.

“El desfinanciamiento del programa deja sin medicamentos esenciales a millones de personas que no cuentan con obra social ni medicina prepaga. Esta medida, enmarcada en un ajuste brutal e inhumano, representa un ataque directo a la vida y la dignidad de quienes dependen de la salud pública para sobrevivir”, afirmó Pablo Maciel, secretario general de FESINTRAS.

El Plan Remediar nació en 2002 con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de la Red de Atención Primaria de la Salud. Durante más de dos décadas, distribuyó botiquines con más de 70 medicamentos en casi 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en todo el país y permitió un ahorro significativo para el Estado mediante la compra centralizada.

Según la Federación, los efectos del desfinanciamiento ya son visibles y graves: “Miles de pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y asma han dejado de recibir su medicación, lo que multiplica las internaciones por cuadros evitables. La demanda se traslada a hospitales de alta complejidad, colapsando un sistema que ya está al límite”, alertó Maciel.

El dirigente sindical enfatizó que “el Remediar no es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias argentinas. Cada botiquín que deja de llegar a un CAPS es un paciente que abandona su tratamiento, una guardia que se colapsa y un derecho que se viola. Le decimos con toda claridad al Gobierno Nacional: con la salud del pueblo no se negocia”.

Para visibilizar el impacto de la medida, FESINTRAS convocó a “una campaña nacional en defensa del Plan Remediar, para que en cada centro de salud y en cada plaza se escuche la voz de quienes hoy se retiran con las manos vacías”.