“El salto”: la novela futurista de María Simona Ciuffani llega a la Feria del Libro

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María Simona Ciuffani, convecina de Nueve de Julio, acaba de publicar su primera novela, El salto, y ya está generando expectativas entre los amantes de la ciencia ficción. La obra estará presente en la próxima Feria del Libro y está disponible en múltiples formatos: Amazon, Kindle y audiolibros.

El salto es una novela distópica ambientada en un futuro donde la inteligencia artificial y el Consejo General Mundial han impuesto un nuevo orden. En este mundo, la paz y el confort total se alcanzan a costa de la libertad, el esfuerzo personal y, sobre todo, del recuerdo histórico.

La historia está narrada desde la perspectiva de un androide y gira en torno a un concepto central: “el salto”, un término oficial que representa la supresión de la memoria en los mayores. Sin embargo, no todos aceptan esta imposición; un grupo de ancianos decide resistirse y luchar por mantener viva su historia y su identidad, enfrentando al sistema que busca borrar los recuerdos del pasado.

Ciuffani explica que la novela busca reflejar un futuro posible, alertando sobre los riesgos de entregar nuestra memoria y libertad a la tecnología sin cuestionar sus consecuencias. Con un estilo que combina acción, reflexión y sensibilidad humana, El salto se posiciona como una obra destacada dentro del género de la ciencia ficción distópica.