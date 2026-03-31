Tres equipos de Nueve de Julio competirán en el Torneo Provincial en Ranchos

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Con la organización de la Federación Bonaerense de Voley, la Subsecretaría de Newcom y la FEVA, la ciudad de Ranchos será sede del primer Torneo Provincial oficial de Newcom de la temporada. El evento se llevará a cabo durante el próximo fin de semana, los días 4 y 5 de abril, y reunirá a equipos de Mar del Plata, General Rodríguez, La Plata, Ramallo, Las Flores, General Lamadrid, San Vicente, Salliqueló, Ranchos, Trenque Lauquen y 9 de Julio.

El torneo se jugará en las categorías +50 y +60 en modalidad mixta, con la participación destacada de tres equipos de 9 de Julio: el CEF 101, el Club Atlético —que competirá solo en +50— y los Kosiukos, reconocidos como el equipo número uno de la provincia. Aunque los Kosiukos ya están clasificados para el Nacional, participan en esta competencia para sumar puntos en el ranking provincial.

El plantel de los Kosiukos estará integrado por Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Daniel Rodríguez, Rubén Neri, Marcelo Dicasolo, Adrián Spalla, Óscar Spalla, Diego Diez y Marcelo González, bajo la dirección técnica de Susana Reale.

El torneo promete encuentros apasionantes y una gran demostración del nivel del Newcom en la provincia, con equipos de distintas localidades que buscan destacarse en esta competencia que abre la temporada oficial y otorga plazas para el certamen nacional.