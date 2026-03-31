Mariano Navone abrirá su participación en el Tiriac Open de Bucarest ante Christopher O’Connell

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Entre el 28 de marzo y el 5 de abril se disputará una nueva edición del Tiriac Open (también conocido como BRD Nastase Țiriac Trophy), el único torneo ATP 250 celebrado en Rumania y uno de los eventos más antiguos del país en el circuito profesional de tenis.

El certamen se juega sobre las canchas de tierra batida del Centro Nacional de Tenis de Bucarest y regresa a la capital rumana en 2026 después de su traslado temporal a Budapest entre 2018 y 2023.

El torneo, propiedad del empresario Ion Țiriac y con Ilie Năstase como embajador, contará con varios favoritos destacados. Entre ellos se encuentran el canadiense Gabriel Diallo (37° del ranking ATP) y el francés Adrian Mannarino (43°), quienes parten como los máximos candidatos al título.

Por parte de los argentinos, Sebastián Báez (52°, quinto cabeza de serie) y Mariano Navone (61°, séptimo) serán los representantes en la competencia individual.

Báez, finalista en Bucarest la temporada pasada, debutará frente al lituano Vilius Gaubas (105°).

Por su parte, Mariano Navone, nacido en la ciudad bonaerense de Nueve de Julio, enfrentará al australiano Christopher O’Connell (130°) en un partido programado para el martes 31 de marzo a las 16:00 horas.

No hubo otros jugadores albicelestes que lograran clasificarse para el cuadro principal del torneo.

Con su regreso a Bucarest, el Tiriac Open promete nuevamente una intensa disputa sobre arcilla, ofreciendo a los fanáticos del tenis la posibilidad de disfrutar de partidos de alto nivel y de seguir de cerca a las jóvenes promesas del circuito.