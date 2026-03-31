La provincia de Buenos Aires denuncia demoras en la provisión de vacunas

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El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires formalizó un reclamo al Gobierno nacional por las demoras en la provisión de nueve vacunas, algunas de las cuales son obligatorias y forman parte del Calendario Nacional de Vacunación. La cartera sanitaria bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, denunció que la falta de entrega de dosis puede ocasionar faltantes en los vacunatorios en abril. Según la denuncia, las vacunas que escasean incluyen las de gripe, virus sincicial respiratorio, varicela, tuberculosis, Hepatitis B pediátrica, triple viral, virus de papiloma humano y Covid-19, entre otras. La demora en la entrega se atribuye a problemas logísticos internacionales y a demoras en envíos de organismos como la Organización Panamericana de la Salud. La subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud de la Provincia, Leticia Ceriani, envió una nota a los equipos de salud provinciales para explicarles la situación y indicarles cómo reorganizarse ante la escasez.