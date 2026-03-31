Gran partido ganó Mariano Navone en el debut en Bucarest

El debut de Mariano Navone en el ATP de Bucarest dejó sensaciones positivas.

El convecino de Nueve de Julio, que llegaba con la intención de afianzarse en la gira europea sobre arcilla —su superficie favorita—, logró una victoria trabajada frente a Christopher O’Connell en un contexto de condiciones climáticas frías y húmedas que marcaron el desarrollo del encuentro.

Si bien su inicio de temporada 2026 no había sido el ideal, Navone venía mostrando una clara mejoría en su nivel, impulsado por el título obtenido semanas atrás en el Challenger de Cap Cana. Ese envión anímico fue clave para afrontar un partido que, en la previa, lo tenía como favorito ante un rival menos habituado al polvo de ladrillo.

Durante el primer set, Navone logró tomar la delantera en el marcador desde temprano, aunque sin poder despegarse con claridad. O’Connell se mantuvo competitivo, buscando imponer su derecha y alternando ritmos para incomodar al argentino, que por momentos se mostró impreciso.

El desenlace del parcial fue cambiante: a partir del 4-3 se sucedieron tres quiebres consecutivos, en una dinámica irregular que terminó favoreciendo al argentino. Con mayor solidez en los puntos decisivos, Navone cerró el set por 6-4.

Carácter en los momentos límite para sellar el triunfo

El segundo parcial presentó mayores dificultades para el nuevejuliense. O’Connell elevó su agresividad, especialmente con su golpe de derecha, y capitalizó los errores de su rival para colocarse en posición de cerrar el set en dos oportunidades con su servicio.

Sin embargo, Navone mostró temple y determinación. Bajo presión, elevó su nivel y jugó con valentía, logrando recuperar ambas situaciones adversas. Esa resiliencia se trasladó al tie-break, donde el argentino volvió a estar contra las cuerdas al salvar cinco puntos de set.

Lejos de ceder, respondió con firmeza y terminó imponiéndose por 10-8 en el desempate, sellando una victoria que no solo le permite avanzar en el torneo rumano, sino también ganar confianza de cara a los próximos compromisos en la gira sobre arcilla.