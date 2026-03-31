Anciano de 85 años es asaltado mientras caminaba en el acceso a Dudignac

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Un hombre de 85 años, identificado como Luis Jorge Sureda, fue víctima de un robo mientras realizaba su paseo habitual en la localidad de Dudignac. El hecho ocurrió esta mañana, cuando el vecino salió a caminar, actividad que realiza diariamente incluso en bicicleta.

Según relató su esposa, Graciela a Cadena Nueve, el hombre se encontraba transitando por el acceso cuando de una callecita se acercó a un vehículo rojo con dominio cubierto para pedir indicaciones sobre cómo llegar a Nueve de Julio. En ese momento, otro ocupante del auto descendió portando un palo y lo amenazó.

El asaltante le exigió todo lo que llevaba encima. Afortunadamente, Sureda no llevaba dinero ni billetera; únicamente su celular y su reloj. Cuando intentaban arrebatrselo, el se lo sacó un entregó para evitar daños. Los delincuentes huyeron en un vehículo con patente cubierta, dejando al anciano con un gran susto pero sin lesiones físicas.

El propio Luis Sureda realizó la denuncia en la comisaría local. Según supo CN, la policía realizó un rastreo del área, pero los ocupantes del vehículo ya no se encontraban.

La familia de Sureda destacó que, aunque fue un episodio alarmante, agradecen que no haya habido violencia física y exhortan a la comunidad a extremar precauciones, dado que no se sabe quiénes pueden ingresar al pueblo ni de dónde provienen.