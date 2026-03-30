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Tragedia en Santa Fe: un alumno entró armado al colegio y mató a un compañero

Ocurrió este lunes, en San Cristobal, minutos después del ingreso a la Escuela N°40 Mariano Moreno. Hay otros dos estudiantes heridos. Importante operativo policial en el lugar.

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Un alumno ingresó armado este lunes a su escuela en la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe, y realizó varios disparos. Como consecuencia de la balacera, un compañero murió.

El incidente ocurrió poco después del ingreso de los estudiantes a la Escuela N°40 Mariano Moreno, de San Cristóbal. Según las primeras informaciones de medios locales, mientras los estudiantes esperaban en el patio para izar la bandera, un alumno de 15 años ingresó armado al colegio y comenzó a realizar varios disparos.

De acuerdo con la información preliminar, habría usado una escopeta que llevaba dentro de un estuche de guitarra. Como consecuencia de esos disparos, un chico de 13 años murió y al menos otros dos resultaron heridos.

En el colegio se vivieron momentos de terror. Los estudiantes grabaron con sus celulares lo que ocurría dentro de la escuela y llamaron por teléfonos a sus padres, que acudieron desesperados al colegio.

En el lugar hay un amplio operativo policial. En tanto que los adolescentes heridos fueron trasladados a centros de salud para ser atendidos.

Noticia en desarrollo.

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