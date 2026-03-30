Santiago Baztarrica inició una nueva etapa en Europa y ya compite en Alemania

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En diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, el piloto de Nueve de Julio, Santiago Baztarrica compartió detalles de su presente en Europa, donde comenzó una nueva etapa profesional dentro del automovilismo.

Actualmente radicado en Alemania, Baztarrica se encuentra plenamente enfocado en su adaptación tanto deportiva como personal. “Hay actividad todo el tiempo. Ahora en un rato voy para la pista”, comentó a las 7.40 (12.40 Europa) mientras se dirigía a una jornada más de entrenamiento. El clima, según describió, es uno de los principales desafíos: “Cada dos días hay nieve, después sol, pero calor nunca”.

Su rutina diaria combina exigencia física y preparación técnica. Por las mañanas entrena en el gimnasio o realiza actividades de resistencia, mientras que por la tarde se traslada al circuito, donde además trabaja brindando instrucciones a otros pilotos. “Si no te sabés la pista de memoria, es muy difícil hasta no chocar”, explicó, destacando la complejidad del trazado.

La experiencia también implica un desafío idiomático. Si bien se comunica en inglés y español, ya comenzó a incorporar términos básicos en alemán para mejorar la interacción en pista. “Estoy aprendiendo lo esencial: acelerar, frenar, doblar. Lo justo para no marear al piloto”, contó entre risas.

En lo deportivo, su llegada a Europa ya dejó resultados positivos. Aunque la primera fecha fue suspendida por nieve, en la segunda competencia logró destacarse junto a su equipo, Adrenaline Motorsport. “Hicimos la pole y terminamos segundos. Sumamos buenos puntos”, señaló. (ver Cadena Nueve https://www.cadenanueve.com/2026/03/26/podio-argentino-en-alemania-santiago-baztarrica-deslumbro-en-nurburgring/

Baztarrica comparte equipo con el estadounidense-portugués Nico Silva y el alemán Ben Albert, en un entorno multicultural que también forma parte de su crecimiento profesional. “El inglés es clave, porque cada uno tiene su forma de hablar”, explicó.

Las carreras se desarrollan principalmente los sábados, con jornadas intensas que incluyen clasificación y pruebas previas. En su categoría, las competencias tienen una duración de cuatro horas, donde los pilotos se turnan al volante.

Más allá de la competencia, el joven piloto disfruta cada momento dentro del ambiente automovilístico. Incluso en días sin actividad oficial, se acerca al circuito para seguir vinculado con los autos. “Pagás y podés girar con tu propio auto. Siempre hay movimiento y eso está buenísimo”, relató.

Acompañado en sus primeras semanas por sus padres, quienes pronto regresarán a Argentina, Baztarrica destacó el valor emocional de este respaldo en una etapa tan importante de su carrera. “Estoy muy contento de haber podido compartir este momento con ellos”, expresó.

Con la próxima competencia programada para el 11 de abril, el piloto continúa enfocado en su preparación, consolidando una experiencia que combina aprendizaje, disciplina y pasión en uno de los escenarios más exigentes del automovilismo mundial.