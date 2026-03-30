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La municipalidad de Lincoln secuestra 10 motos en operativos de tránsito

Los operativos continuarán realizándose en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de concientizar a los vecinos sobre el uso del casco, la documentación obligatoria para circular y la importancia de respetar las normas de tránsito.

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La Municipalidad de Lincoln realizó operativos de saturación durante el fin de semana de operativos de saturación en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió efectuar 14 actas de infracción y el secuestro de 10 rodados de distinta cilindrada que eran conducidos por menores de edad. Los operativos, realizados por personal de la Subsecretaría de Prevención Ciudad y la Dirección de Tránsito municipal, con apoyo de la policía, se enfocaron en erradicar la conducción irresponsable y el ruido molesto generado por caños de escape adulterados. Según informaron desde la Dirección de Tránsito, la mayoría de las infracciones se deben a conductores menores de edad que no cuentan con la documentación necesaria para circular. En lo que va del mes de marzo, se han secuestrado más de 60 motocicletas.

 

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