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Crece el equipo municipal con buen desempeño en Olavarría

El equipo municipal tuvo un gran desempeño en la primera fecha del torneo bonaerense, finalizó en el cuarto puesto tras una definición muy ajustada y ahora viaja a Trenque Lauquen

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El equipo de Newcom +68 que representa a la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Deportes, cumplió una sobresaliente actuación en la primera fecha del torneo organizado por la Federación Bonaerense de la disciplina, disputada los días 28 y 29 del corriente mes en la ciudad de Olavarría.

En una competencia de gran nivel, que reunió a equipos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, el conjunto nuevejuliense logró ubicarse en la cuarta posición, quedando muy cerca de alcanzar el podio.

En el partido decisivo, el equipo cayó de manera ajustada ante un combinado de Patagones por 15-10 y 15-13, en dos sets muy parejos que reflejaron la competitividad del encuentro.

El plantel es dirigido técnicamente por Sebastián Palacios y estuvo integrado por Nélida “Bachi” Martín, Susana Márquez, Bárbara Veigas, Susana Reale, Alicia Pérez (Quiroga), Rodolfo “Rolo” Rodríguez, Héctor Morales, Ernesto “Tincho” Di Franco y Claudio De Pietro.

La próxima fecha del certamen se disputará en la ciudad de Trenque Lauquen, los días 24 y 25 de mayo, donde el equipo buscará seguir consolidando su rendimiento dentro de la competencia provincial.

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