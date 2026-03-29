domingo, marzo 29, 2026
22.8 C
Nueve de Julio
domingo, marzo 29, 2026
22.8 C
Nueve de Julio
Torneo A

Líderes y la disputa por el octavo puesto dan emoción a la decimonovena fecha de la Liga Nuevejuliense

Atlético Quiroga, Agustín Alvarez y Patricios buscarán que sus sueños sigan intactos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La decimonovena fecha del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense promete emociones de principio a fin este domingo por la tarde-noche, si es que el clima lo permte ante pronosticos de precipitaciones.

Con la primera parte del torneo acercándose a su definición, cada partido se convierte en una final para los equipos que buscan consolidar posiciones o mantener vivas sus chances de avanzar a la Fase II.

Es que el triunfo de El Fortín por 3 a 0 a Libertad puso la parte de abajo de la tabla en espectativas para definir quien será el octavo equipo que pase a la siguiente instancia o play off.

San Martín quiere asegurar la cima

El líder Atlético San Martín, con 40 puntos, recibe en el estadio Santiago Noé Bastarriza a La Niña. El equipo de punta busca seguir estirando la ventaja y encaminarse a quedarse con la primera parte del torneo. Para La Niña, que marcha última con 12 puntos, será un desafío mantener la ilusión y soñar con una remontada que parece cuesta arriba.

Duelo de rojos en Carlos María Naón

En un encuentro que promete intensidad, el Club Atlético Naón chocará con Agustín Álvarez. Con 37 unidades, Naón intentará un triunfo que lo acerque al título de la primera fase. Además, su condición de local lo posiciona en fortalea por el aliento de su hinchada. Los visitantes, con 17 puntos, dependen de la victoria para mantenerse en la lucha por ingresar al grupo de los ocho que avanzarán a la siguiente instancia. Es que el rojo del palomar es una institución que quiere responderle a su hincha y seguir en la competencia.

La pelea por los últimos cupos

Atlético Quiroga, con 19 puntos, recibirá al Atlético 9 de Julio en la Fortaleza Violeta en un duelo esencial para no quedarse afuera de la Fase II.

Por su parte, Atlético Patricios visitará a Deportivo San Agustín, buscando puntos que le permitan seguir creciendo y mantener intactas sus expectativas de avanzar en la competencia.

PartidoÁrbitro
San Martín – La NiñaGuillermo Bonello
Atlético Naón – Agustín ÁlvarezEnrique Márquez
Atlético French – Once TigresMartín Moreno
Atlético Quiroga – Atlético 9 de JulioMartín Utello
Deportivo San Agustín – Atlético PatriciosDiego Romero

Tabla de posiciones actualizada

PosiciónEquipoPuntos
1Atlético San Martín40
2Atlético Naón37
3Once Tigres32
4Atlético French32
5Libertad29
6San Agustín27
7Atlético 9 de Julio22
8El Fortín21
9Atlético Quiroga19
10Agustín Álvarez17
11Atlético Patricios16
12La Niña12

 

Con la definición de la primera fase acercándose, cada punto vale oro. Este domingo se vivirán partidos cargados de tensión, emoción y pasión, y los fanáticos podrán disfrutar de una jornada que promete marcar el rumbo de la competencia hasta la próxima etapa.

Para ir palpitando emociones.

Vigésima fecha

Agustín Álvarez – San Martín
Libertad – Atlético Naón
Once Tigres – El Fortín
Atlético 9 de Julio- French
Atlético Patricios – Atlético Quiroga
La Niña – Deportivo San Agustín

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6175

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR