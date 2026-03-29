Líderes y la disputa por el octavo puesto dan emoción a la decimonovena fecha de la Liga Nuevejuliense

La decimonovena fecha del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense promete emociones de principio a fin este domingo por la tarde-noche, si es que el clima lo permte ante pronosticos de precipitaciones.
Con la primera parte del torneo acercándose a su definición, cada partido se convierte en una final para los equipos que buscan consolidar posiciones o mantener vivas sus chances de avanzar a la Fase II.
Es que el triunfo de El Fortín por 3 a 0 a Libertad puso la parte de abajo de la tabla en espectativas para definir quien será el octavo equipo que pase a la siguiente instancia o play off.
San Martín quiere asegurar la cima
El líder Atlético San Martín, con 40 puntos, recibe en el estadio Santiago Noé Bastarriza a La Niña. El equipo de punta busca seguir estirando la ventaja y encaminarse a quedarse con la primera parte del torneo. Para La Niña, que marcha última con 12 puntos, será un desafío mantener la ilusión y soñar con una remontada que parece cuesta arriba.
Duelo de rojos en Carlos María Naón
En un encuentro que promete intensidad, el Club Atlético Naón chocará con Agustín Álvarez. Con 37 unidades, Naón intentará un triunfo que lo acerque al título de la primera fase. Además, su condición de local lo posiciona en fortalea por el aliento de su hinchada. Los visitantes, con 17 puntos, dependen de la victoria para mantenerse en la lucha por ingresar al grupo de los ocho que avanzarán a la siguiente instancia. Es que el rojo del palomar es una institución que quiere responderle a su hincha y seguir en la competencia.
La pelea por los últimos cupos
Atlético Quiroga, con 19 puntos, recibirá al Atlético 9 de Julio en la Fortaleza Violeta en un duelo esencial para no quedarse afuera de la Fase II.
Por su parte, Atlético Patricios visitará a Deportivo San Agustín, buscando puntos que le permitan seguir creciendo y mantener intactas sus expectativas de avanzar en la competencia.
|Partido
|Árbitro
|San Martín – La Niña
|Guillermo Bonello
|Atlético Naón – Agustín Álvarez
|Enrique Márquez
|Atlético French – Once Tigres
|Martín Moreno
|Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio
|Martín Utello
|Deportivo San Agustín – Atlético Patricios
|Diego Romero
Tabla de posiciones actualizada
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Atlético San Martín
|40
|2
|Atlético Naón
|37
|3
|Once Tigres
|32
|4
|Atlético French
|32
|5
|Libertad
|29
|6
|San Agustín
|27
|7
|Atlético 9 de Julio
|22
|8
|El Fortín
|21
|9
|Atlético Quiroga
|19
|10
|Agustín Álvarez
|17
|11
|Atlético Patricios
|16
|12
|La Niña
|12
Con la definición de la primera fase acercándose, cada punto vale oro. Este domingo se vivirán partidos cargados de tensión, emoción y pasión, y los fanáticos podrán disfrutar de una jornada que promete marcar el rumbo de la competencia hasta la próxima etapa.
Para ir palpitando emociones.
Vigésima fecha
Agustín Álvarez – San Martín
Libertad – Atlético Naón
Once Tigres – El Fortín
Atlético 9 de Julio- French
Atlético Patricios – Atlético Quiroga
La Niña – Deportivo San Agustín