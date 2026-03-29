Líderes y la disputa por el octavo puesto dan emoción a la decimonovena fecha de la Liga Nuevejuliense

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La decimonovena fecha del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense promete emociones de principio a fin este domingo por la tarde-noche, si es que el clima lo permte ante pronosticos de precipitaciones.

Con la primera parte del torneo acercándose a su definición, cada partido se convierte en una final para los equipos que buscan consolidar posiciones o mantener vivas sus chances de avanzar a la Fase II.

Es que el triunfo de El Fortín por 3 a 0 a Libertad puso la parte de abajo de la tabla en espectativas para definir quien será el octavo equipo que pase a la siguiente instancia o play off.

San Martín quiere asegurar la cima

El líder Atlético San Martín, con 40 puntos, recibe en el estadio Santiago Noé Bastarriza a La Niña. El equipo de punta busca seguir estirando la ventaja y encaminarse a quedarse con la primera parte del torneo. Para La Niña, que marcha última con 12 puntos, será un desafío mantener la ilusión y soñar con una remontada que parece cuesta arriba.

Duelo de rojos en Carlos María Naón

En un encuentro que promete intensidad, el Club Atlético Naón chocará con Agustín Álvarez. Con 37 unidades, Naón intentará un triunfo que lo acerque al título de la primera fase. Además, su condición de local lo posiciona en fortalea por el aliento de su hinchada. Los visitantes, con 17 puntos, dependen de la victoria para mantenerse en la lucha por ingresar al grupo de los ocho que avanzarán a la siguiente instancia. Es que el rojo del palomar es una institución que quiere responderle a su hincha y seguir en la competencia.

La pelea por los últimos cupos

Atlético Quiroga, con 19 puntos, recibirá al Atlético 9 de Julio en la Fortaleza Violeta en un duelo esencial para no quedarse afuera de la Fase II.

Por su parte, Atlético Patricios visitará a Deportivo San Agustín, buscando puntos que le permitan seguir creciendo y mantener intactas sus expectativas de avanzar en la competencia.

Partido Árbitro San Martín – La Niña Guillermo Bonello Atlético Naón – Agustín Álvarez Enrique Márquez Atlético French – Once Tigres Martín Moreno Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio Martín Utello Deportivo San Agustín – Atlético Patricios Diego Romero

Tabla de posiciones actualizada

Posición Equipo Puntos 1 Atlético San Martín 40 2 Atlético Naón 37 3 Once Tigres 32 4 Atlético French 32 5 Libertad 29 6 San Agustín 27 7 Atlético 9 de Julio 22 8 El Fortín 21 9 Atlético Quiroga 19 10 Agustín Álvarez 17 11 Atlético Patricios 16 12 La Niña 12

Con la definición de la primera fase acercándose, cada punto vale oro. Este domingo se vivirán partidos cargados de tensión, emoción y pasión, y los fanáticos podrán disfrutar de una jornada que promete marcar el rumbo de la competencia hasta la próxima etapa.

Para ir palpitando emociones.

Vigésima fecha

Agustín Álvarez – San Martín

Libertad – Atlético Naón

Once Tigres – El Fortín

Atlético 9 de Julio- French

Atlético Patricios – Atlético Quiroga

La Niña – Deportivo San Agustín