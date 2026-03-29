Intensos operativos policiales en la ciudad: detenciones, allanamientos y secuestros de vehículos por conductores ebrios

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En un despliegue conjunto, las fuerzas de seguridad locales realizaron diversas intervenciones a lo largo del fin de semana. Entre ellas, el día 27, personal de la Policía Comunal, junto con la Comisaría de la Mujer y la Familia y la Sub DDI Bragado, ejecutaron una orden de registro y allanamiento en un domicilio de calle Gabriela Mistral al 900, procediendo a la aprehensión de un hombre mayor de edad acusado de “amenazas agravadas y desobediencia” hacia su ex pareja, en el marco de una causa por infracción a la Ley 12.569 de violencia familiar. El aprehendido permanece alojado en la sede policial a disposición de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Mercedes.

En otro hecho, durante la madrugada del sábado, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad en calle Laprida al 800, quien se encontraba en estado de ebriedad generando desorden en el vecindario. El contraventor quedó alojado en la Estación de Policía Comunal a disposición del Juzgado de Paz Local.

Asimismo, el sábado por la tarde, se detuvo a un hombre en calle Libertad al 1200 por desobedecer una orden judicial de prohibición de acercamiento y cese de molestia hacia su ex pareja, también tipificada en la Ley 12.569 de violencia familiar. El detenido quedó alojado a disposición de la UFI N° 5.

En materia de tránsito, personal policial junto a Guardia Urbana e Inspectores Municipales realizó varios allanamientos en domicilios de la ciudad, secuestrando ciclomotores en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la Ordenanza Municipal 7107. Las acciones estuvieron vinculadas a infracciones por maniobras peligrosas, picadas y alteración de caños de escape o cortes de energía eléctrica que generaban explosiones y perturbaban la tranquilidad vecinal. Los vehículos secuestrados fueron trasladados a depósito judicial a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Finalmente, durante operativos de tránsito realizados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, se secuestraron cinco automóviles cuyos conductores habían dado positivo en el test de alcoholemia, además de un vehículo cuyos documentos no estaban completos para circular. Todas estas intervenciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.