En más operativos de tránsito se secuestran motos con escapes ilegales que no volverán a circular

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En la madrugada de este sabado, personal de la Policía Comunal, con el apoyo de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, llevó adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad que arrojaron resultados positivos. Como consecuencia de los operativos, se procedió al secuestro de cinco motovehículos que presentaban escapes adulterados.

Según se informó, y en el marco de la vigencia de la nueva normativa local, los vehículos incautados no serán restituidos a sus propietarios, reforzando así las medidas para combatir la contaminación sonora y las conductas peligrosas en la vía pública.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea y estuvieron a cargo de efectivos de la Estación Comunal de 9 de Julio junto con personal de la DDI. Los allanamientos tuvieron lugar en viviendas ubicadas en calles La Rioja, Corrientes al 1400, Vicente López y Planes al 1000 y Levalle al 1600.

Estas acciones forman parte de un trabajo de investigación que lleva adelante la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, apoyado en el análisis de imágenes obtenidas a través del Centro de Monitoreo. Este sistema permite identificar a los infractores que circulan con escapes modificados, además de detectar maniobras imprudentes que ponen en riesgo la seguridad vial.

De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 7470, los motovehículos secuestrados no podrán ser devueltos, mientras que sus conductores y propietarios deberán cumplir con tareas comunitarias, en el marco de las sanciones previstas para este tipo de infracciones.