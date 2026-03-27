Se enciende la lucha por la Fase II: El Fortín y Libertad abren la fecha

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Perfecto, podemos darle un título más atractivo y jugado con una bajada que enganche al lector. Aquí te propongo la versión completa:

Este viernes arranca la decimonovena fecha con un duelo clave: El Fortín buscará acercarse a los ocho primeros, mientras Libertad quiere mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. El resto de los partidos se jugará el domingo y promete emociones hasta el final.

Este viernes se dará el primer partido de la jornada: El Fortín – Libertad, a las 21:00 hs, con el arbitraje de Walter Medrano. Lo harán por la decomonovena fecha de la Fase I del Torneo 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense.

El Fortín quiere sumar para acercarse al grupo de los ocho que avanzarán a la Fase II, mientras que Libertad buscará escalar posiciones, actualmente quinto en la tabla con 29 puntos.

El resto de los encuentros se jugarán el domingo:

Partido Árbitro San Martín – La Niña Guillermo Bonello Agustín Álvarez – Atlético Naón Enrique Márquez Atlético French – Once Tigres Martin Moreno Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio Por confirmar Atlético Patricios – San Agustín Diego Romero

Tabla de posiciones

Posición Equipo Puntos 1 Atlético San Martín 40 2 Atlético Naón 37 3 Once Tigres 32 4 Atlético French 32 5 Libertad 29 6 San Agustín 27 7 Atlético 9 de Julio 22 8 Atlético Quiroga 19 9 El Fortín 18 10 Agustín Álvarez 17 11 Atlético Patricios 16 12 La Niña 12

Con esta fecha, los equipos buscarán sumar puntos claves y acercarse a la cima del torneo. La pelea por entrar en la Fase II y escalar posiciones promete una jornada apasionante y llena de emociones.