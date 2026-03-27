Se enciende la lucha por la Fase II: El Fortín y Libertad abren la fecha

Perfecto, podemos darle un título más atractivo y jugado con una bajada que enganche al lector. Aquí te propongo la versión completa:
Este viernes arranca la decimonovena fecha con un duelo clave: El Fortín buscará acercarse a los ocho primeros, mientras Libertad quiere mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. El resto de los partidos se jugará el domingo y promete emociones hasta el final.
Este viernes se dará el primer partido de la jornada: El Fortín – Libertad, a las 21:00 hs, con el arbitraje de Walter Medrano. Lo harán por la decomonovena fecha de la Fase I del Torneo 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense.
El Fortín quiere sumar para acercarse al grupo de los ocho que avanzarán a la Fase II, mientras que Libertad buscará escalar posiciones, actualmente quinto en la tabla con 29 puntos.
El resto de los encuentros se jugarán el domingo:
|Partido
|Árbitro
|San Martín – La Niña
|Guillermo Bonello
|Agustín Álvarez – Atlético Naón
|Enrique Márquez
|Atlético French – Once Tigres
|Martin Moreno
|Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio
|Por confirmar
|Atlético Patricios – San Agustín
|Diego Romero
Tabla de posiciones
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Atlético San Martín
|40
|2
|Atlético Naón
|37
|3
|Once Tigres
|32
|4
|Atlético French
|32
|5
|Libertad
|29
|6
|San Agustín
|27
|7
|Atlético 9 de Julio
|22
|8
|Atlético Quiroga
|19
|9
|El Fortín
|18
|10
|Agustín Álvarez
|17
|11
|Atlético Patricios
|16
|12
|La Niña
|12
Con esta fecha, los equipos buscarán sumar puntos claves y acercarse a la cima del torneo. La pelea por entrar en la Fase II y escalar posiciones promete una jornada apasionante y llena de emociones.