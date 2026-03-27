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Buen triunfo de El Fortín que se ilusiona con la Fase II

Derrotó 3 a 0 a Libertad y se metió entre los ocho equipos que avanzarán en el Torneo A

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El Fortín consiguió un importante triunfo este viernes en el inicio de la decimonovena fecha, al vencer 3 a 0 a Libertad, y ahora se ubica en la octava posición con posibilidades de acceder a la Fase II del torneo.

El partido, dirigido por Walter Medrano, tuvo como protagonista a un El Fortín decidido a sumar puntos clave para acercarse al grupo de los ocho mejores, mientras que Libertad buscaba mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. Los goles llegaron a través de Felipe Conde y Brian Rodríguez con dos cabezazos.

Con este resultado, El Fortín suma 21 puntos y se coloca en la octava posición, justo dentro del grupo que avanzará a la siguiente instancia. Libertad, que llegó a este encuentro con 29 unidades, mantiene la quinta posición pero deberá mejorar su rendimiento en las próximas fechas si quiere seguir aspirando a la cima del torneo.

El resto de los partidos de esta fecha se jugarán el domingo y prometen emociones hasta el final:

PartidoÁrbitro
San Martín – La NiñaGuillermo Bonello
Atlético Naón – Agustín ÁlvarezEnrique Márquez
Atlético French – Once TigresMartin Moreno
Atlético Quiroga – Atlético 9 de JulioMartín Utello
Deportivo San Agustín – Atlético PatriciosDiego Romero

 

Tabla de posiciones 

PosiciónEquipoPuntos
1Atlético San Martín40
2Atlético Naón37
3Once Tigres32
4Atlético French32
5Libertad29
6San Agustín27
7Atlético 9 de Julio22
8El Fortín21
9Atlético Quiroga19
10Agustín Álvarez17
11Atlético Patricios16
12La Niña12

Con esta jornada, los equipos luchan no solo por acercarse a los ocho primeros y asegurar su lugar en la Fase II, sino también por escalar posiciones y mantener la ilusión de pelear por el título. La competencia se vuelve cada vez más apasionante y promete momentos de gran emoción hasta la última fecha.

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