Buen triunfo de El Fortín que se ilusiona con la Fase II

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El Fortín consiguió un importante triunfo este viernes en el inicio de la decimonovena fecha, al vencer 3 a 0 a Libertad, y ahora se ubica en la octava posición con posibilidades de acceder a la Fase II del torneo.

El partido, dirigido por Walter Medrano, tuvo como protagonista a un El Fortín decidido a sumar puntos clave para acercarse al grupo de los ocho mejores, mientras que Libertad buscaba mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. Los goles llegaron a través de Felipe Conde y Brian Rodríguez con dos cabezazos.

Con este resultado, El Fortín suma 21 puntos y se coloca en la octava posición, justo dentro del grupo que avanzará a la siguiente instancia. Libertad, que llegó a este encuentro con 29 unidades, mantiene la quinta posición pero deberá mejorar su rendimiento en las próximas fechas si quiere seguir aspirando a la cima del torneo.

El resto de los partidos de esta fecha se jugarán el domingo y prometen emociones hasta el final:

Partido Árbitro San Martín – La Niña Guillermo Bonello Atlético Naón – Agustín Álvarez Enrique Márquez Atlético French – Once Tigres Martin Moreno Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio Martín Utello Deportivo San Agustín – Atlético Patricios Diego Romero

Tabla de posiciones

Posición Equipo Puntos 1 Atlético San Martín 40 2 Atlético Naón 37 3 Once Tigres 32 4 Atlético French 32 5 Libertad 29 6 San Agustín 27 7 Atlético 9 de Julio 22 8 El Fortín 21 9 Atlético Quiroga 19 10 Agustín Álvarez 17 11 Atlético Patricios 16 12 La Niña 12

Con esta jornada, los equipos luchan no solo por acercarse a los ocho primeros y asegurar su lugar en la Fase II, sino también por escalar posiciones y mantener la ilusión de pelear por el título. La competencia se vuelve cada vez más apasionante y promete momentos de gran emoción hasta la última fecha.