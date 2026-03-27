Buen triunfo de El Fortín que se ilusiona con la Fase II

El Fortín consiguió un importante triunfo este viernes en el inicio de la decimonovena fecha, al vencer 3 a 0 a Libertad, y ahora se ubica en la octava posición con posibilidades de acceder a la Fase II del torneo.
El partido, dirigido por Walter Medrano, tuvo como protagonista a un El Fortín decidido a sumar puntos clave para acercarse al grupo de los ocho mejores, mientras que Libertad buscaba mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. Los goles llegaron a través de Felipe Conde y Brian Rodríguez con dos cabezazos.
Con este resultado, El Fortín suma 21 puntos y se coloca en la octava posición, justo dentro del grupo que avanzará a la siguiente instancia. Libertad, que llegó a este encuentro con 29 unidades, mantiene la quinta posición pero deberá mejorar su rendimiento en las próximas fechas si quiere seguir aspirando a la cima del torneo.
El resto de los partidos de esta fecha se jugarán el domingo y prometen emociones hasta el final:
|Partido
|Árbitro
|San Martín – La Niña
|Guillermo Bonello
|Atlético Naón – Agustín Álvarez
|Enrique Márquez
|Atlético French – Once Tigres
|Martin Moreno
|Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio
|Martín Utello
|Deportivo San Agustín – Atlético Patricios
|Diego Romero
Tabla de posiciones
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Atlético San Martín
|40
|2
|Atlético Naón
|37
|3
|Once Tigres
|32
|4
|Atlético French
|32
|5
|Libertad
|29
|6
|San Agustín
|27
|7
|Atlético 9 de Julio
|22
|8
|El Fortín
|21
|9
|Atlético Quiroga
|19
|10
|Agustín Álvarez
|17
|11
|Atlético Patricios
|16
|12
|La Niña
|12
Con esta jornada, los equipos luchan no solo por acercarse a los ocho primeros y asegurar su lugar en la Fase II, sino también por escalar posiciones y mantener la ilusión de pelear por el título. La competencia se vuelve cada vez más apasionante y promete momentos de gran emoción hasta la última fecha.