Gran victoria de Atlético con un final electrizante

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la noche de este miércoles se disputó la segunda fecha del Torneo de Primera División de Básquetbol de la Asociación de Chivilcoy, donde el Club Atlético se hizo fuerte como local en el gimnasio “Ernesto Báncora” y consiguió una agónica victoria frente a Jacobo Urso de Saladillo por 80 a 79.

El encuentro fue sumamente equilibrado desde el inicio, con dos equipos que no lograron sacarse ventajas en los primeros parciales. La visita logró quebrar esa paridad en el tercer cuarto, donde sacó una diferencia de 13 puntos que parecía encaminar el partido a su favor.

Sin embargo, Atlético reaccionó en el último tramo con una notable remontada. Cuando todo indicaba que el conjunto local podía cerrar el juego en tiempo reglamentario, el equipo de Saladillo igualó el marcador en 69, llevando la definición al suplementario.

En el tiempo extra, la tensión fue máxima y el resultado incierto hasta el último segundo. Con Atlético abajo por un punto, apareció Iñaki Vázquez para convertir el doble decisivo que selló el 80 a 79 final, desatando el festejo del público local.

El conjunto ganador formó con A. Santillán (20 puntos), F. Bartolomé, E. Cerdeira, E. Rodríguez (11), M. Cabrera (4), I. Vázquez (22), E. Salas (11), R. Arthur (2), M. Sánchez, F. Piccinini, F. Torres e I. Robiglio (10). El director técnico es Juan P. Merico.