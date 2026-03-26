Crece la participación y se consolidan sedes y horarios en todo el distrito impulsada por la Comuna

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio recordó los días, horarios y sedes en los que se lleva adelante el programa de newcom, una disciplina deportiva adaptada que continúa en expansión y con una participación creciente en distintos puntos del distrito.

En la ciudad cabecera, las actividades se desarrollan en las instalaciones del CEF Nº 101, ubicado en la intersección de Juan B. Justo y La Rioja. En este espacio se realizan entrenamientos los lunes y miércoles a las 14:30 horas, destinados a las categorías +68 y +70.

Además, se ofrecen prácticas de carácter recreativo, abiertas a quienes deseen iniciarse o participar de manera más distendida. Estas se llevan a cabo los miércoles de 19 a 21 horas y los viernes de 18 a 20 horas, ampliando así las opciones para los interesados.

Actividades en las localidades

El programa también tiene presencia en distintas localidades del partido, fortaleciendo el acceso al deporte en todo el territorio. En La Niña, las actividades se realizan los miércoles a las 9 horas en el Club Atlético local. Por su parte, en Dudignac, los encuentros se desarrollan los martes y jueves a las 16 horas en el Club Social y Deportivo.

De esta manera, el newcom continúa consolidándose como una propuesta inclusiva, recreativa y social, especialmente orientada a adultos mayores, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro en toda la comunidad.