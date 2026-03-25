Zolá y Coronel, los campeones de la primera fecha de la Liga Nuevejuliense de Tenis 2026

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Este lunes 23 culminó la primera fecha de la temporada 2026 de la Liga Nuevejuliense de Tenis (LNT), desarrollada en las canchas del Club San Martín y organizada de manera conjunta por las subcomisiones de tenis de Atlético 9 de Julio y el club anfitrión.

La competencia incluyó las categorías Damas A, Tercera masculino y Primera masculino. Las rondas iniciales se disputaron en las instalaciones de Atlético 9 de Julio, mientras que las finales se llevaron a cabo en San Martín, donde se vivió un gran marco de público durante todo el fin de semana.

Juan Artola, presidente de la subcomisión de tenis de San Martín, destacó la importante convocatoria de jugadoras y jugadores, así como el acompañamiento del público. “A pesar de la lluvia del viernes, el sábado las gradas estaban llenas alentando”, remarcó.

Además, subrayó que el crecimiento en la cantidad de participantes refleja el acierto en la creación de la Liga Nuevejuliense de Tenis, que en este 2026 transita su segundo año de vida. “El buen número de jugadores que se suman a competir demuestra que fue una muy buena decisión”, afirmó.

En ese sentido, también valoró el impacto social del tenis en la comunidad: “Más allá de quienes compiten, vemos que cada vez más personas, grandes y chicos, se acercan a aprender y disfrutar del deporte. No es solo lo deportivo, también es un espacio social donde la gente viene a compartir con amigos”.

Resultados de la primera fecha

En cuanto a lo deportivo, la jornada dejó destacados campeones en cada categoría:

Damas A: María José Carná venció a Lorena Petetta por 6-2 y 7-5.

María José Carná venció a Lorena Petetta por 6-2 y 7-5. Tercera masculino: Francisco Zolá se impuso ante Agustín Peralta por 6-1 y 6-4.

Francisco Zolá se impuso ante Agustín Peralta por 6-1 y 6-4. Primera masculino: Ignacio Coronel superó a Nehuén Bracco en un intenso partido por 5-7, 6-4 y 10-8.

De esta manera, Zolá y Coronel se consagraron como los principales protagonistas de la fecha, marcando el inicio de una nueva temporada que promete seguir creciendo tanto en nivel deportivo como en participación.