Sigue a buen ritmo la vacunación contra la gripe en el distrito de Nueve de Julio

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que este miércoles 25 de marzo comenzó una nueva etapa de la campaña de vacunación antigripal 2026, avanzando en la inmunización de los distintos grupos priorizados por las autoridades sanitarias.

Luego de una primera fase que estuvo destinada al personal de salud y a las personas mayores de 65 años, la campaña continúa con la incorporación progresiva de nuevos grupos. Entre ellos se encuentran las embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo, siguiendo los lineamientos establecidos a nivel sanitario.

Desde la Secretaría de Salud indicaron que las dosis ya se encuentran disponibles en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), tanto en zonas urbanas como rurales. La atención se brinda de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18 horas, y la aplicación se realiza por orden de llegada.

Asimismo, destacaron que la provisión actual de vacunas permite garantizar un acceso ágil a la población, evitando largas esperas y facilitando el cumplimiento del esquema de inmunización.

Por otra parte, se recordó que las localidades del interior del partido cuentan con las dosis correspondientes según su población, lo que asegura la cobertura en todo el distrito y refuerza el alcance de esta campaña preventiva fundamental para la salud pública.