Operativos de tránsito: secuestran 35 motocicletas y dos vehículos en Pehuajó

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Durante el último fin de semana se llevaron a cabo diversos operativos de tránsito en la ciudad, con resultados significativos en materia de control vehicular y seguridad vial. Los procedimientos fueron realizados de manera conjunta entre distintas fuerzas de seguridad descentralizadas, entre ellas el Grupo GAD, DDI, Delegación de Narcotráfico, CPR, Departamento de Seguridad Vial y personal de la Guardia de Prevención Ciudadana (GPC).

Como resultado de estos controles, se procedió al secuestro de 35 motocicletas de distintas cilindradas y dos vehículos, en los cuales se detectaron diversas irregularidades enmarcadas en la Ley de Tránsito y las ordenanzas municipales vigentes. En todos los casos intervino el Juzgado de Faltas local.

En el marco de las intervenciones en la vía pública, se constató además que tres de las motocicletas presentaban situaciones de mayor gravedad: una de ellas tenía pedido de secuestro activo por el delito de hurto, mientras que las otras dos presentaban numeración suprimida. Por estos hechos se iniciaron causas penales contra los involucrados, todos mayores de edad y oriundos de la ciudad, con intervención de la Fiscalía de Pehuajó.

Por otro lado, una mujer de 46 años fue aprehendida tras protagonizar un incidente durante uno de los operativos. Según informaron fuentes oficiales, la femenina reaccionó de manera violenta al momento en que se intentaba secuestrar su motocicleta de 150cc, la cual carecía de la documentación correspondiente para circular. La mujer atentó contra la integridad del personal policial, motivo por el cual fue detenida por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones.

Tras cumplimentarse los recaudos legales correspondientes, la mujer recuperó la libertad, mientras que el rodado quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

Los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir delitos vinculados al uso irregular de vehículos.